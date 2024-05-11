連鎖寵物用品通路「寵物公園」，關愛寵物不遺餘力、將於五月份舉辦「Pet’s 找家月」，與多個認養機構合作，在北中南共 37 間門市舉辦寵物認養會，並邀請長期關注流浪動物議題、知名寵物品牌「汪汪寶貝」代言人米可白擔任認養月響應大使，她也親切表示：「歡迎大家一起參與這次的領養活動，延續愛的循環！」。





寵物公園五月週週都有認養會，同時為了迎接新成員並顧及毛孩身體健康，保健用品也不可缺少。寵物公園即日起至 5/31 推出保健品加1元多一件，讓你不傷荷包就能添購毛孩用品。包含可舒緩緊張情緒的「毛孩時代 情緒穩定保養粉」、獸醫師推薦的「萌醫生 綠唇貝犬貓專用關節保健膠囊」、能有效排除廢毛、將排毛粉、離胺酸、牛磺酸三合一的「毛起來 毛孩每日健康賞 排毛好消化賞 30 入」。同時，為回饋寵物公園會員，也推出獸醫免費健檢活動，5/11（六）於桃園大興店、5/25（六）於淡水淡北店，將有獸醫師駐店進行免費健檢。





此外，從4/3發生自 921 以來最嚴重的地震後，餘震不斷造成人心惶惶，毛小孩也是會害怕，但如何幫助經歷地震的毛小孩恢復情緒穩定、降低焦慮。寵物公園建議飼主可以準備「寵物收驚包」，挑選主子們喜愛的零食、可緩解情緒的保健產品，幫助寵物避免過度緊張。











寵物公園免費健檢活動

5/11（六）於桃園大興店、5/25（六）於淡水淡北店，將有獸醫師駐店進行免費健檢，名額有限額滿為止，歡迎有興趣的飼主報名參加！（報名連結：https://reurl.cc/KeroVy）

