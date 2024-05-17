玥老師在 Walker 占星分享好運，雙子座左右逢源人氣旺，巨蟹座貼心舉動人際順利，天秤座工作中獲得成就感。





牡羊座：保持禮貌，別得罪人

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢的好壞隨著你的心情起伏，提醒自己即使遇到不開心的事，也不要把情緒表現出來，特別是在職場上，跟同事互動的時候，請保持安全距離，別單方面跟他人吐苦水，很容易讓對方抓到你的小毛病。







金牛座：因小失大，不用計較

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週身邊會有人默默觀察你，不論是工作往來或者是人與人的互動上，練習大方的對待他人，避免被人誤解成愛計較的小氣鬼，因此失去更多的機會。感情方面還需要多付出，言語的鼓勵跟實際的關懷，兩者缺一不可。







雙子座：左右逢源，受人喜愛

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢相當不錯，聰明伶俐的你在人際互動上，有一套自己的方法，只要善用說話的藝術，讓你在生活跟工作上都能順利發展。單身的朋友，這段時間可以積極展現自己，多認識不同領域的人，有機會發展新戀情。







巨蟹座：體貼他人，大受好評

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週感情運勢佳，天生有母愛的你，總是喜歡照顧著身邊的人。跟伴侶互動甜蜜，想要邁向下個階段，可以開始一起討論規劃。在工作上，有能力多協助同事，除了累積正能量，還能獲得大家的好評，進而受到主管的肯定。







獅子座：收起霸氣，不惹麻煩

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢在工作上有好的發展，競爭激烈的職場中，只要你努力就能完成自己的目標，但是需要注意周遭同事的感受，小心太得意引起他人眼紅。如果聽到有人酸言酸語，不用在意，裝傻才是高招。







處女座：注意破財，換個心情

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週心情如同洗三溫暖一般，做事情都需要多次檢查。因為金錢運勢不佳的影響，容易發生財務損失，工作上算錯帳或是生活中物品遺失等情況。遇到麻煩練習不抱怨，調整負面情緒，讓你停損低氣壓。







天秤座：工作打拼，有成就感

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週工作運勢強，又有貴人幫忙，你可以利用這段時間，好好發展自己的專業。從事業務的朋友，嘗試陌生開發會有不錯的成效。財運平平，少碰投機獲利的產品，腳踏實地工作才是你存錢的好方法。







天蠍座：適度休息，健康第一

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週需要注意自己的健康情況，忙碌的工作讓你經常忽略身體的問題，這陣子，記得要正常飲食跟適度休息，才能改善身體不適。工作表現不如預期，好勝心強的你，也要學習放下堅持，等安頓好身心，才有本錢再繼續。







射手座：吃喝玩樂，開心生活

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢穩定，在工作方面不用特別出風頭，跟著團體一起執行，讓你減少意外又能完成任務。人際互動上，會有一些小衝突，這時候需要告訴自己，美好的時光用在糾結不開心上面，不如安排假日出遊玩樂，讓自己更開心。







摩羯座：小人出沒，預留證據

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週沒這麼輕鬆，懶得跟人交際的你，無形中卻招惹到小人。工作上，與他人有業務來往的時候，需要預留相關資料與證明，以免遭到有心人的惡意中傷。記得保護自己，多一層防備，少一分麻煩。







水瓶座：煩心家庭，以和為貴

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢略有不足，工作忙碌之餘，還需要煩惱家庭的瑣事，跟家人容易因為意見不合，引發爭執。當你面對無理的要求時，不用跟對方正面衝突，以冷處理的方式對待，才能讓雙方冷靜思考，漸漸恢復理智溝通。







雙魚座：桃色糾紛，別太主動

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週感情運勢活躍，與生俱來的魅力，讓你身邊不缺異性示好。桃花旺的同時，更要注意拿捏分寸。這陣子很容易因為一時衝動，讓自己陷入三角關係中。遇到心儀的對象，也別太主動，多觀察以免經歷感情的傷害。





生活總會遇到倒霉事，轉換心情、正向思考讓我們解決問題後，重新再出發。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。