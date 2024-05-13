抹茶魅力無法擋！只要到日本旅遊一定會想品嚐抹茶相關甜點、飲品，或是將抹茶口味的伴手禮帶回家。日本代表性茶飲「抹茶」，苦中帶有淡淡甘甜的深層口味，深深擄獲旅人的味蕾！這次精選了2024年東京必吃的抹茶甜點店，不管是單抹茶風味，或融入其他元素的甜品，都讓人驚艷，抹茶控一定要衝！



精選01 ：抹茶甜點專賣店「KAMAKURA 茶之福」抹茶巧克力夾心餅

由老字號抹茶專賣店「矢野園」與和菓子名店「鎌倉五郎本店」攜手合作，共同打造了抹茶甜點專門店「KAMAKURA 茶之福」。招牌商品「抹茶巧克力夾心餅 茶之福」，使用矢野園的宇治抹茶，製成口感滑順的宇治抹茶巧克力，再配上酥脆的堅果與米果，相輔相成，令人愛不釋手。

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精選02：司康專賣店「BAKERS gonna BAKE」抹茶風味司康

東京丸之内的「東京禮物調色盤」裡有一家司康專賣店「BAKERS gonna BAKE」，推出了「黃豆粉夾心司康 宇治抹茶糰子&黃豆粉餡（きなこスコーンサンド 宇治抹茶だんご＆きなこ餡）」，將香濃黃豆粉與豆漿混合，製成司康，中間夾入有嚼勁的宇治抹茶糰子與黃豆粉餡、特製焦糖奶油，打造出和洋融合的甜點。

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精選03：咖啡廳「ISHIYA 日本橋」抹茶鬆餅

坐擁白色戀人等知名伴手禮的石屋製菓，在東京日本橋打造了一間咖啡廳「ISHIYA 日本橋」。本次推出了以宇治抹茶為基底，搭配花朵圖案的鮮奶油及Q彈麵團製成的「鬆餅 宇治抹茶與紅豆奶油（パンケーキ 宇治抹茶とあんバター）」。除了享受宇治抹茶的味道外，還能嚐到有嚼勁的Ｑ彈求肥，層次豐富。

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精選04：頂級抹茶咖啡廳「ATELIER MATCHA」芒果X抹茶限定新品

位於東京・日本橋人形町的頂級抹茶咖啡廳「ATELIER MATCHA」也推出了春夏季節的限定菜單，將色彩繽紛的當季水果與抹茶結合，打造「抹茶芒果布丁奶昔（MATCHAマンゴープリンシェイク）」，將多汁香甜的芒果布丁與優質抹茶融入優格奶昔中，再加上帶有果肉的濃郁芒果醬，呈現豐富濃郁的滋味。

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