今年端午團聚可以很不一樣，用圓山禮粽營造健康幸福的儀式感；圓山大飯店為迎接12年1次的龍年端午，特別推出「純天然食材，無人工調味」四款兼具美味與巧思的限量端午粽，包括深獲饕客喜愛「金龍裹蒸粽」、經典不敗「客家古早粽」、創意素粽「仙菌羅漢粽」及健康養生「紅豆紫仁粽」。每組售價1,280元起，再加碼贈送符合ESG永續環保材質時尚香包保冷袋，以及世界級品質保證的圓山無添加純釀醬油，總價值820元的獨家龍粽伴手禮。即日起至5月31日前預購享9折優惠，一同與家人們享受傳統與創新的好味道，來場健康美味的圓山粽夏饗宴。



以在地食材及傳統古法淬煉而成的萬粽之王

遵循嶺南肇慶古法、嚴選在地新鮮食材包製而成的「金龍裹蒸粽」，不僅是粽子評比的常勝軍，也是國宴主廚許耀光團隊親手工限量製作，堅持傳統工序及無添加料理方式，打造完美口感。粽餡內含一整顆南非鮑魚、7：3黃金比例五花肉、秘製鴨肉、北海道干貝、鹹蛋黃、香菇、栗子等澎湃上等配料，加以粽葉包覆溫火蒸煮四小時，每顆飽滿紮實，重達750公克，堪稱萬粽之王。



客家經典菜脯首度入粽，推出懷念古早好味道

為了回應粉絲長期敲碗，圓山首度推出結合客家經典菜脯與精選豬後腿肉的「客家古早粽」，搭配使用12種新鮮食材獨家自製而成的菌皇醬，再將糯米與在來米分別磨成粉，依一定比例混合浸泡成米漿後壓乾融合成粄皮，最後放入料理靈魂菜脯與豬後腿肉等餡料與菌皇醬一同文火燉煮，醬汁精華完美融入Q彈粿仔粽，香氣撲鼻，口感滑順有嚼勁而不黏，每一口都是令人難以忘懷的雋永好滋味。



美味新食感創意素粽，保證一口就上癮

「仙菌羅漢粽」為主廚傳承古早風味，以羊肚菌、杏鮑菇、麻筍、栗子、玉米筍等健康食材為創意基底，再特選富有高營養價值黑糯米揉合長糯米，交織為一款獨具匠心與新食感的健康素粽，口感層次豐富，香味清新不油膩，保證吃一口就會上癮。



紅豆陳皮華麗相遇，潤喉清肺呷甜甜過好日

今年甜粽採用台灣在地紅豆入饌的「紅豆紫仁粽」，嚴選新鮮紅豆與10年以上陳皮浸泡數日後，再以慢火烹煮數小時，竹葉包覆鬆軟紅豆泥與養生紫米做完美交融，全部無人工調味添加，保留食材的鮮甜原味，內餡入口清香，甜而不膩，冷熱皆宜，滿足老少的甜點胃。





圓山端午禮粽結合在地新鮮食材與國宴主廚職人精神，堅持全部無添加人工調味料，用食物原味呈現真正美味，讓每一口都吃得安心、輕鬆、健康零負擔。為迎合民眾對不同口味的喜好需求，也提供多款粽禮組合，滿足每位饕客的味蕾與期待，即日起至5月31日訂購並完成付款，享9折優惠，單筆消費3組以上，免費提供一處冷凍宅配服務；並同步開放線上訂購及提供現場取貨及配送。還等甚麼，立馬手刀預訂，送上來自圓山最用心、真誠實在的厚粽好禮!



「圓山無人工調味添加端午禮粽」

預購連結：https://reurl.cc/bV6Q5X

預購專線：02-2886-1818分機1285、1286

即日起至2024年5月31日享9折優惠，最後宅配日為6月3日

單筆消費滿3組以上，享1處台灣本島宅配免運服務