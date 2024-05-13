在日本餐廳評價網站 Tabelog 上有1萬多人加入書籤的平價咖啡廳「FUKUNAGA 901」即將推出2024年夏季限定的聖代！原料包含原產於山形的日本原生瀨戶香柑橘和血橙柑橘！京都鴨川、祇園祭自由行，一定要把這間排進行程裡。

FUKUNAGA901

由左至右分別是果物草本汽水、橙山聖代和手製奶昔， 專門以時令水果製作甜點的咖啡廳 FUKUNAGA901宣布，從2024年5月1日起開始販售手製奶昔，2024年5月7日則開始販售橙山聖代和果物草本汽水。







橙山聖代

FUKUNAGA 901 在自家的冰淇淋工坊手工製作「瀨戶加柑橘」和「血橙」的雪酪，消費者可以充分享受濃郁的柑橘香氣和酸甜的口感。白花是糖霜，中間的餡還有萊姆和優格打成奶霜、蓬鬆的海綿蛋糕、自家製奶油乳酪冰淇淋、白巧克力脆片和雙橙果凍，最後還加了增添嚼勁的椰果。滿滿的維生素C！





■商品資訊

販售期間：即日起〜6月中旬左右

價格：1,620日圓，含稅

※每日限量30份





手製奶昔

手製奶昔使用了香草冰淇淋、百香果雪酪、芒果雪酪、糖漬香蕉和綜合水果果凍，消費者可以按照自己的喜好，添加濃郁的京都產牛奶，享受濃郁甘甜的口感。





■商品資訊

販售期間：即日起〜8月底左右

價格：1,000日圓，含稅





果物草本汽水

這項商品是人氣品項「果物汽水」的夏季限定版本，在原先的配方基礎上，額外加入檸檬薄荷糖漿、檸檬草和薄荷，打造出清新的香氣，非常適合在夏天來一杯。





■商品資訊

販售期間：即日起～8月底左右

價格：800日圓，含稅





■咖啡廳資訊

地址：京都市下京區烏丸通鹽小路下 東鹽小路町901番地 京都車站大樓内 8F

交通方式：京都車站內

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