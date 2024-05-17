台南特色打卡景點5個一次收！來台南除了要吃小吃、拍歷史古蹟外，以奇美博物館為首，台南各處也有許多別具特色、網美必拍的打卡點，都這次窩客島蒐集了「5個台南特色打卡點」，包括復古風打卡小店、超療癒水豚甜點店，以及隱藏版標本館、種子博物館，讓你下次來台南，打卡美照拍不停。





這次台南特色打卡點有網美必拍的復古相機專賣店「又又美」、懷舊玩具店「Jungle醬狗」，不僅有超好拍的復古店觀，店內也各自都擺放了各種復古底片小物、美式經典卡通角色的公仔、周邊等，拍美照、逛小物一次滿足；而彷彿小型標本博物館的「仰角舶物」，館內陳列動物、蝴蝶標本，如果喜歡還能直接買回家，是文青必逛的隱藏版打卡點。





台南特色打卡景點：又又美 FotoShop

網美來台南必拍的「又又美」升級進化了！原本是相機專賣店的又又美，因為復古吸睛的店觀，吸引許多網美前來打卡，店內除了滿滿的各種底片、相機、復古小物外，近期也重新規劃懷舊風美拍場景，讓旅客們來店挑選小物，也能打卡美拍一翻，是底片迷、復古控必拍的特色打卡點。



#又又美 FotoShop

地址：台南市中西區大埔街51號

電話：0989-115-816





▲圖片由@formytoys授權提供。



台南特色打卡景點：仰角舶物yang jeaw

超神秘標本館不能不知道！像是標本博物館般的「仰角舶物」，館內珍藏了許多動物、昆蟲、蝴蝶標本，可以近距離欣賞，有些標本也可以直接買回家，超神祕的標本空間搭上歐美風復古裝潢，更是極具特色的打卡點，附近還有民權店分館，一次逛兩館來場不同的打卡體驗。



#仰角舶物yang jeaw

地址：台南市中西區忠義路二段158巷23號





▲圖片由@beckhamhong66授權提供。



台南特色打卡景點：MOGU KABI 豆塔專賣店

吃下午茶，超療癒水豚就在眼前！以純白獨棟建築打造的「MOGU KABI」，其實是台南知名蛋糕店「狸小路」老闆，為了水豚們開設的夏威夷豆塔專賣店，來這吃下午茶不用怕踩雷，有各種口味的夏威夷豆塔、水果塔，特別裝飾成小水豚園，IG打卡超好拍。座位前便是整面落地窗，一邊看水豚們超萌互動的模樣，一邊吃甜點太療癒。



#MOGU KABI 豆塔專賣店

地址：台南市東區長榮路三段60號

電話：06-209-0097





▲圖片由@ysb168授權提供。



台南特色打卡景點：千畦種子博物館

植物控、文青必逛的隱藏版種子博物館！以種子為主圖打造而成的「千畦種子博物館」，館內除了收藏各種不同的種子外，處處都有植物、乾燥花環繞，形成超特別的植物系空間，目前採電話預約制，都會有專人現場解說、教學，部會傻傻看不懂，想朝聖先卡位。



#千畦種子博物館

地址：台南市北區東豐路451巷29-1號

電話：06-236-0035





▲圖片由@elizalo613授權提供。



台南特色打卡景點：Jungle醬狗

公仔控買到失心瘋！Jungle醬狗有著超欠拍的復古店門造型，在IG爆紅後，成為網美們必拍的打卡熱點，店內擺放了ET、迪士尼、史努比等各種美式經典角色選物、公仔，公仔控、玩具控來這絕對忍不住收獲一堆戰利品回家，而擺放各種角色杯子的橘黃色牆面，更是來店必拍的美拍打卡點。



#Jungle醬狗

地址：台南市中西區環河街122號





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