全包式「沖繩殘波岬美爵度假酒店」新開幕！壓力大到想要遠離塵囂享受難得的度假，但又怕假期不夠的話，那就到沖繩無腦度假去。距離台灣航行時間只要一個半小時的沖繩，是許多國人短期度假的人氣首選，尤其是對於北部人而言，比起台灣離島或國境之南墾丁而言，去沖繩更加便利，又能感受異國旅遊的快樂。







然而，沖繩不僅有國際通、美國村，擁有絕美海景和自然景致的沖繩中部，才是資深玩家最愛的度假勝地。近期因易主重新更名、改裝新開幕的「沖繩殘波岬美爵度假酒店」，以全包式服務邀請大家遠離都市，賴在飯店好好放空，從入住到退房都能在飯店享受完美的度假氛圍。







沖繩海景房推薦

距離那霸機場約70分鐘車程，即可抵達沖繩最美夕陽之一殘波岬周邊的「沖繩殘波岬美爵度假酒店」，將沖繩在地文化、食材和美景全都融入在酒店中。在海景房內便可眺望無邊際大海和落日夕陽美景，房內設計也將沖繩在地傳統染物技藝作為裝飾，呈現出海浪拍打上岸的意象，使人放鬆心情度假。





吃到飽、連酒也喝到飽

以全包式服務為主打的「沖繩殘波岬美爵度假酒店」，只要入住即可享有酒店內的早餐和晚餐吃到飽，從前菜、湯品、現場實演美食、甜點、水果等通通都有，極為豐富。並使用沖繩當料食材料理，晚餐時段提供DIY現涮的沖繩牛肉片吃到飽，分布均勻的油花讓人一直續加；亦有沖繩涼拌苦瓜料理、依個人喜好自製的沖繩麵，滿滿的沖繩風料理一次享有。







同時，也有多道職人坐鎮的現做熟食區，提供漢堡、蒙布朗甜點、鬆餅等，熱騰騰美味上桌品嚐。更特別的是，為了讓來此度假的旅客能好好放鬆，無論是早晚餐，自助吧檯上供應各式酒類，早餐有較為清爽的氣泡酒，晚餐時段則是有紅白酒、ORION啤酒機，和較高濃度的威士忌、琴酒等DIY調酒吧，一早就開始微醺。







Lounge酒水喝到飽、點心吃到飽

一入住就開喝！一樓處規劃下午15點至18點「樂遇」，以及宵夜場晚間21點至23點「鳥渡」，下午時段精選紅白酒、ORION啤酒機，宵夜場則是升級為DIY調酒吧，精選人氣富士威士忌、日本頂級琴酒「六ROKU GIN」等各類型酒款，會依狀況不定期更換酒款，讓人每次來都有不同驚喜。一旁還有飲料機、冰塊機，可以自行搭可樂、碳酸水、乳酸飲料等，特調出專屬的調酒，讓你吃完晚餐繼續到這續攤開喝。亦提供小點心無限拿取，包括沖繩特色的沖繩黑糖、梅乾、仙貝。





落日沙灘、免費透明獨木舟體驗

從酒店步行約3分鐘即可抵達一旁殘波岬海灘，一望無際的絕美海景盡收眼簾，只要選擇全包式方案入住旅客即可享有免費水上活動無限次遊玩，包括充氣遊樂設施、水上腳踏車、SUP和超夢幻透明獨木舟，無需提前預約，隨時走到海灘即可依現場有的設施進行遊玩、徜徉在蔚藍大海上。







海景大浴池

度假就是要泡個澡、好好放鬆，在一樓的PUBLIC BATH大浴場中設有展望浴池內湯、桑拿等空間，藏在二樓的海景溫泉大浴池更是不能錯過，由蔚藍海景作伴，從早晨六點開始就能泡個澡、醒醒腦，將平日的壓力必掃而空。







沖繩縣最大規模之一游泳池

不僅有一般常見的戲水泳池區，目前正加緊趕工的大型流水游泳池預計將在暑期8月開幕，有沖繩縣內第一個「奧特飛鏢水上滑梯」，遊客將乘坐在救生圈中，從上而下快速滑行。另有，約3層樓高、全長約86米和約2層樓高、全長約62米的兩個水上溜滑梯，就等開幕後來尋求刺激快感。而一般親子泳池戲水區旁，則是有付費包廂空間，並附贈特調飲品喊新鮮水果盤，在泳池畔享受愜意午後。







琉球提拉皮斯超紓壓

7月8月預計在泳池畔旁推出早晨限定的琉球提拉皮斯，將琉球舞蹈融入提拉皮斯中，搭配琉球特色音樂，讓整體伸展動作更加優雅，在藍天白雲下舒緩身心。因場地位空間有限，故每場次僅限20名旅客，須提前預約報名。







泳池畔露天BBQ

預計在今年夏天也將加碼推出露天BBQ加價購服務，超豐盛的燒烤盤有新鮮海鮮、沖繩牛肉和各類蔬食，讓人大飽口福。雖然不包括在全包式服務中，但在綠蔭之下和三五好友一起吃烤肉、烤時蔬，更預計提供酒水無限暢飲，讓此趟沖繩度假再添一個難忘的回憶。









沖繩殘波岬美爵度假酒店 店家資訊

グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート

地址：〒904-0328 沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575番地

電話：03-6627-4738



沖繩殘波岬美爵度假酒店 全包式服務7大亮點

1、住宿

2、早餐自助吧，包含紅白酒喝到飽。

3、晚餐自助吧，包含DIY酒水喝到飽。

4、Lounge傍晚「樂遇」和宵夜場「鳥渡」喝到飽和點心無限享用。

5、大浴池

6、沖繩縣最大規模之一的全天開放游泳池 4月1日僅開放主游泳池和兒童游泳池，8月開放全區域，包括水上溜滑梯等）

7、免費水上活動

(1)划艇（獨木舟）/透明獨木舟(體驗時間：30分鐘)

(2)Sup (體驗時間：30分鐘)

(3)充氣遊樂設施(體驗時間：60分鐘)

(4)水上腳踏車(體驗時間：30分鐘)



注意事項：

1、不須提前預約，直接過去現場安排，入住期間遊玩不限次數。

2、早晚餐食材依季節將有所調整。

3、另有提供1泊朝食、無早晚餐方案。

4、酒店無提供午餐，一部份飲料或活動需另外加價。



