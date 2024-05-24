玥老師在 Walker 占星提醒你不入坑，水瓶座感情紅燈趕緊補救，處女座放寬心胸不拘小節，天秤座在感情上多花耐心。



牡羊座：與人交流，收穫滿滿

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週在人際方面會有不錯的發展，個性海派的你，很願意照顧身邊的人，但是要注意自己的脾氣，以免因為一點小事打壞與對方的感情。工作表現出色，雖然會比較忙碌跟疲憊，但是你的熱誠可以得到客戶主管們的肯定。







金牛座：工作踏實，短期投資

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢在金錢上很值得期待，多了解投資理財的資訊，觀察市場的發展，有賺就跑的方式，可以讓你累積財富。工作運勢一般，這段時間容易發生恍神疏忽的問題，按部就班跟著規定執行工作，幫你的損失降到最低。







雙子座：提升免疫，健康第一

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢不佳，因為自身的免疫力下降，身體容易受到外界干擾，出入公共場所需要注意衛生，小心細菌病毒的感染。工作表現勉強及格，當精神無法集中的時候，就不用逞強，適時休息才能避免出錯。







巨蟹座：口袋有洞，謹慎消費

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週整體運勢尚可，但是在金錢運方面略有不足，耳根子軟的個性，讓你容易在旁人的鼓吹之下衝動消費，特別是購買高金額的商品，千萬別以為分期付款很划算，理智評估實際的需求才能守住自己的荷包。







獅子座：放慢步調，喘息一下

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，力不從心，想做什麼都很難全力以赴。好勝心強的你，在工作方面，不能想著要硬碰硬，以免兩敗俱傷。適度地放慢步調，讓自己可以有喘息的空間，等精神狀態恢復之後，再努力展現你的真實力。







處女座：寬容他人，不拘小節

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢平平，在職場上跟人互動的時候，需要先安頓自己的心情，看到他人的問題，別太計較小細節，用寬容的方式對待對方，互相幫忙才能找到解決的辦法。財運不錯，可以多研究投資的商品，替自己賺一筆獎金。







天秤座：感情衝突，耐心不足

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，感情運勢不佳，在外人面前努力維持形象的你，跟自己人反而沒有太多的耐心。長期下來讓身邊的人對你有所怨言，這段時間跟伴侶相處需要多花耐心，避免口角衝突，退一步緩和緊張的氛圍。







天蠍座：異性緣佳，帶動發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週桃花運勢旺，單身的朋友請多留意身邊的異性，遇到心儀的對象，就不用太矜持，多跟對方互動，製造機會讓彼此能進一步發展。工作的部分，暫時不要一個人出風頭，跟團體合作能幫助你有更好的成效。







射手座：金錢運差，保留預算

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週財運不佳，不習慣精打細算的你，這陣子就需要多留一些備用金，預防遇到突然的支出讓你措手不及。工作方面還要多努力，別因為貪玩耽誤工作進度，保持認真的態度才能吸引更好的機會。







摩羯座：財運轉強，開發錢脈

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢福星高照，你穩重的形象收穫許多好評，在競爭激烈的職場中脫穎而出，很適合跟不同領域的人合作。財運轉強，可以透過兼差或創業增加自身的收入。感情緣分一般，記得多關心伴侶，別因為懶得表達，讓對方生悶氣。







水瓶座：感情紅燈，立即補救

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週感情運勢亮紅燈，除了外界磁場的干擾，還受到自己情緒的影響，讓你對伴侶產生懷疑，不溝通的態度反而增加雙方的誤會。利用休假的時間，安排兩人約會散心，好好談心說出彼此的想法，有助於改善你們的關係。







雙魚座：貴人幫忙，逆轉局勢

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢中上，工作上雖然會遇到一些挑戰，但是不用擔心，主動跟前輩求救，會有貴人出手相助，幫你順利度過難關。偏財運佳，意外之財從天而降，有機會多試試手氣。感情緣分普通，體貼伴侶會是你這段期間的功課。





我們為了生活忙碌，在打拼的同時，也要多愛自己，才能擁有更多的正能量。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。