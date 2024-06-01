六月初夏，正是與三五好友相聚的好時機，但每次聚餐時總是為了選擇餐廳而煩惱嗎？不用擔心，無論是喜歡爽快大口吃肉、優雅品嚐精緻料理，又或是想嘗試多樣的異國風味，這次為你準備了多樣特色餐廳推薦！滙豐精選的10間餐廳，讓你輕鬆選擇更享優惠。快和朋友一起出發大啖美食，分享生活中的美好時刻，創造屬於你們的美好食光吧！

帕泰家Baan Phadthai

走進餐廳感受東洋風的簡約設計，藍色與木紋調的交錯呈現別有風格。而想到泰國絕對不得不提最代表的美食——泰式炒河粉。帕泰家承襲傳統料理精髓和堅持，將嚴選優質的河粉以及當季食材入菜，再用純熟烹調技藝帶出泰式炒河粉的風味層次。此外，還有許多道地料理，如酸辣烤魚、皇金芒果包等，只要嚐過就知道的好滋味，不愧是連續6年榮登米其林推薦的泰國餐廳。





官方網站請點我！

地址：全台門市皆適用

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 出示手機優惠畫面 享贈「蝦醬芥藍」乙份(市價198元)



印月餐廳

位於車水馬龍的台中公益路上的在地人氣餐廳，是一家老字號的創意東方料理餐廳。這裡以江浙菜為基底，秉持日本懷石料理的製作精神，融入法式浪漫、趣味和擺盤技巧，讓遠道而來的你輕鬆體驗五感藝術饗宴。來到這裡，可以試試網路人氣必點的『全台最美藝術烤鴨』。看著一片片金黃焦糖色澤的烤鴨外皮，肥美的鴨肉保有軟嫩口感，外皮酥脆油脂飽滿，難怪成為必點菜色。





官方網站請點我！

地址：台中市南屯區公益路二段818號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡

1. 享消費贈「水果盤」乙份

2. 享單筆滿5,000元贈「松露焗燻鴨」乙份

3. 享當月壽星消費贈「主廚特製個人豬腳麵線」乙份



LAFETE．法月

法月 LAFETE 的原意為慶典，這家位於台中國立臺灣美術館附近的老字號餐廳，堅持以法式理念創造讓人品饗後有如參加慶典的歡愉感。店內菜單會隨著季節變化，讓前來品嚐料理的客人每次都能感受到不一樣的新鮮感。每一道料理都是主廚將在地食材透過新的詮釋，結合法式烹調技術，精心呈現在餐桌上。





官方網站請點我！

地址：台中市西區存中街39巷2-1號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡

1. 享消費贈「無酒精特調飲品」乙份/依季節更換

2. 享當月壽星消費贈「巧克力布朗尼蛋糕」乙份



GUSTOSO義大利餐廳

位於敦化南路慕軒飯店二樓的GUSTOSO義大利餐廳，提供多樣義大利經典南義家鄉菜，透過純粹的烹調方式呈現食材的鮮美，帶出主廚對於義大利菜系的尊重與傳承的初衷。而店名GUSTOSO，義大利文意即「好吃、美味」的註解，延伸出希望呈現出義大利人在地餐食況味的精髓之意。





官方網站請點我！

地址：台北市大安區敦化南路1段331號2樓

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享用餐9折



URBAN331威士忌酒吧

酒吧內頗具紐約上東城的設計風格，在80年代優雅的皮製沙發，低調且細細品味富層次的醇酒風味。酒吧珍藏來自各國的頂級麥芽威士忌與供應各式經典酒款、繽紛調酒及多款異國開胃小點，在喧囂的城市中，拋開繁忙沉悶，優雅品味美酒佳餚，享受輕鬆怡人的私密片刻。





官方網站請點我！

地址：台北市大安區敦化南路1段331號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享用餐9折



Cozzi Market 逸．市集

位於COZZI Blu和逸飯店．桃園館2樓的 Cozzi Market逸．市集，唯一以海邊碼頭市集為主題風格的異國自助百匯，每天供應新鮮海鮮及中西豐盛自助早、午、晚餐自助美饌，更不定期舉辦異國美食季，就是要滿足你嚐鮮的味蕾！





官方網站請點我！

地址：桃園市中壢區春德路101號2樓

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡_卓越理財卡、無限卡、御璽卡、鈦金卡，享平日午/晚餐大人第二位75折；滙豐銀行全卡友，刷卡則享午/晚餐用餐95折



逸薈軒

匯集川、揚精緻美食的逸薈軒，以新東方設計風格展現優質品味的用餐環境，菜色融合川揚料理的美妙與精髓。餐廳挑高的空間、恬靜怡人，獨立包廂及單點區，座位寬敞舒適，是與親友聚會或商務用餐的最佳選擇。即日更推出全新主題「重慶椒麻饗宴」，麻香四溢的菜品滿足喜愛厚重麻辣口味的饕客們。





官方網站請點我！

地址：桃園市中壢區春德路101號2樓

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享95折



Blu Bar

坐擁桃園青埔最具質感餐酒館美名的Blu Bar，位於COZZI Blu和逸飯店．桃園館3樓，舒適的沙發彩色座墊，極像一隻隻的熱帶魚穿梭其間，大膽選用樣式新穎的家具，讓初來乍到的你在這裡品酩、感受熱情的一面。海洋風格也在一個個流線形的水母座椅中表露無遺，就像沉浸在郵輪的氛圍中，除了與三五好友小酌外，也有不同餐點類型可選擇，也適合闔家大小一同享用美味佳餚！





官方網站請點我！

地址：桃園市中壢區春德路101號3樓

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享單點餐點9折



燒物玩家日式炭火燒肉

店內以日系設計風格為基調，營造出雅致又大方的用餐環境，讓你輕鬆自在地融入燒肉熱鬧的聚餐氣氛，在這可以盡情的大口吃肉享用美味燒肉 。 店內提供數十種精緻菜色，你可以搭配口味清爽的獨家日式沾醬，將烤好的燒肉沾淋上特調日式燒肉醬，越吃越順口，讓你在炎炎的夏日也照樣胃口大開。





官方網站請點我！

地址：新北市蘆洲區長榮路39號

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享週一~週五9折



Gino Pizza Napoletana

主廚堅持選用義大利與台灣在地最高品質的食材與小麥麵粉，使用天然健康的新鲜莫札瑞拉起司、道地的聖瑪扎諾番茄來窯烤出正統義式拿坡里披薩。因此，這裡不提供美式夏威夷披薩、任何加工番茄醬，僅為了向你呈現最正統的義式拿波里披薩。本店由2017年拿坡里披薩大賽台灣盃冠軍鄭羽辰Gino創立，2019年代表台灣榮獲拿坡里披薩世界冠軍，榮獲義大利披薩職人協會認證(APN)。





官方網站請點我！

地址：全台門市皆適用

優惠期間：2024/1/1~2024/12/31

刷滙豐銀行信用卡 享單點95折



更多滙豐銀行信用卡刷卡優惠資訊說明請點我！



謹慎理財 信用至上

滙豐銀行信用卡循環信用利率：5.68%～15.00%，循環利率基準日104年9月1日。每筆預借現金手續費為新臺幣100元+預借現金金額x3.5%；其他費用請洽滙豐銀行網站查詢。