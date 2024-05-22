誰說冬天才能一嚐麻辣火鍋？盛夏吃辣更爽快！今年夏天，起家雞為愛吃辣的朋友們推出全新口味——「青花椒麻炸雞」。不同於一般韓式醬汁的鹹甜口，這次選用四川著名的青花椒為基底，搭配多種漢方辛香料特製而成。青花椒獨特的香氣與酥麻口感，配上秘製的香辣椒油，辣勁溫潤和順，鹹香麻辣、醇厚不嗆口。濃郁的青花椒麻醬汁包裹著金黃鮮嫩的炸雞，一口咬下，麻、辣、鮮、酥、香多層次風味在口中爆發，讓你在炎炎夏日中胃口大開。懂吃的老饕們，趕快手刀嚐一波吧！



韓式炸雞X川式麻辣！

起家雞「青花椒麻炸雞」以青花椒入醬，挑戰新中式味蕾

為了帶給雞粉全新的體驗及風味！起家雞這次特別以一年四季最受大家喜愛的麻辣鍋為靈感，推出起家雞「青花椒麻炸雞」。嚴選青花椒、孜然、肉桂及多種漢方香料，費時精煉熬煮製成起家雞特製「青花椒麻醬汁」。滋味鹹香麻辣、香而不嗆，入口時會先感受到青花椒的清冽香氣，伴隨醬汁的香鹹與獨特辣感，達到完美的味覺平衡，最後在口腔後方留下淡淡麻韻，讓你一次體驗到麻、辣、爽三種層次風味，暢快享受四川道地的川味麻勁！



「青花椒麻炸雞」於起家雞全門市限量販售中，這次特別推出「青花椒麻炸雞套餐」，內含一份青花椒麻大去骨炸雞、一份雞翅加上兩份配餐及1250ml汽水一瓶，售價只要1049元起！美味的韓式炸雞搭配韓式手作飯糰和可樂一起享用真的太過癮！另外亦同步提供「全雞」、「半半」、「半雞」、「大去骨」、「小去骨」、「全雞翅」全系列品項單點，快揪家人朋友一起嚐鮮吧！





起家雞「青花椒麻炸雞」新品資訊

販售日期：全門市販售中，期間限定，售完為止。

販售通路：全台起家雞門市、起家雞線上訂餐平台，UberEats



【套餐】

青花椒麻大去骨炸雞乙份+雞翅任選乙份+配餐任選兩份+1250ml汽水乙瓶 $1049





【單點嚐鮮價】

全雞／半半／大去骨炸雞 $619

半雞／小去骨炸雞 $349

全雞翅 $259

