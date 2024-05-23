苗栗大湖打卡點5選！來苗栗大湖不是只能採草莓，大湖也有超美的打卡景點，每年5月還有超夢幻的金針花海盛開，近期就衝大湖一次拍爆打卡照。窩客島這次整理5個必去的大湖打卡景點，包括超美的打卡景點、美拍景觀餐廳，下次來大湖直接跟著玩一輪。





近期來苗栗大湖先衝「社寮角金針花廊道」，堤防兩側種滿金針花，現在正值開花期，茂密的金黃色花海將一路開到6月底，想拍美照先抓好時間；而賞楓勝地「馬那邦山登山步道」，沿途都有杉木、櫸木等自然美景，步道大多數是木棧、石製階梯，一般人也能挑戰；如果只想拍美照，可以走訪綠藤蔓古堡「天空之城」、雲海觀賞聖地「鍾鼎山林」，超美景觀餐廳保證你美拍照拍不停。





苗栗大湖打卡景點推薦：馬那邦山登山步道

小百岳之一的「馬那邦山登山步道」，步道多以木棧步道、石階梯組成，也有設置木椅供遊客休息，雖然路途較長，一般人也能慢慢完走。沿途有杉木、櫸木、桃花、竹林、梅花等豐富的自然生態，觀景台上也能欣賞山嵐雲海交錯的美景，一年四季來都有不同的景色可賞，到了秋天更有滿山的紅楓遍布，是秋季必訪的賞楓聖地。



#馬那邦山登山步道

地址：苗栗縣大湖鄉東興村上湖72號

電話：03-522-4163





▲圖片由@yuki.lin.18授權提供。



苗栗大湖打卡景點推薦：社寮角堤防

不只彰化、花蓮有金針花海！整個種滿金針花的「社寮角堤防」，每到5、6月便形成超夢幻的金黃色花牆，除了在堤防旁打卡一整排金黃花牆的美拍照，站在堤防往下望去的兩排金黃花海也超壯觀，還能利用錯位拍出站在花海上方的美照，花期預計一路開到6月底，想要朝聖快點快握這2個月的開花期。



#社寮角堤防

地址：苗栗縣大湖鄉細道邦道4號





▲圖片由@kristy_wonderland授權提供。



苗栗大湖打卡景點推薦：薑麻園

薑麻園作為客家客家農村社區，以當地盛產生薑，推出各種薑類相關製品、DIY活動外，薑麻園區更是雲海觀賞勝地，雖然只有800公尺低海拔高度，但因為日夜氣溫變化大，常常能看到廣闊雲海美景。可以順遊「關刀山步道」觀賞壯闊的雲海仙境，就算沒有遇到雲海，一路上也有裊裊的煙露繚繞，超仙打卡點快收藏。



#薑麻園

地址：苗栗縣大湖鄉13-3號

電話：03-795-1870





▲圖片由@joyce09031128授權提供。



苗栗大湖打卡景點推薦：天空之城

整個被綠藤蔓覆蓋的古堡景觀餐廳超欠拍！網美來苗栗必拍的「天空之城」，光是童話古堡的餐廳外觀，就值得拍一堆打卡照，餐廳挑高的內部也充滿異國風情，一邊用餐，一邊欣賞窗外美景太享受，周圍還有打卡點、小小的竹林步道，各個角落都超好拍，待整個下午也不想走。



#天空之城

地址：苗栗縣大湖鄉新開村十份 33號

電話：03-795-1815





▲上圖由@153_mom、下圖由@lips0103授權提供。



苗栗大湖打卡景點推薦：鍾鼎山林

超美雲海景觀餐廳！就在薑麻園內的「鍾鼎山林」，擁有180度無死角的觀景視野，是觀賞雲海的絕佳位置，還能一邊泡泡用當地生薑製成的薑足浴，讓你秒變貴婦，喝下午茶、泡足浴、看美景通通一次享受。



#鍾鼎山林

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號

電話：03-795-1622





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