夏日消暑大作戰開跑啦！有著北歐國民冰淇淋之稱的「POLS保羅熊」，和日本鹿兒島冰品大廠合作，推出兩款全新雪糕，只為給大家帶來最道地的日本口味，在酷熱的夏天，不用親臨日本，也能吃到最日的冰棒，讓每一口都是冰冰涼涼，一秒飛日本的全新的感受！





「POLS保羅熊」創立於1971年，是北歐冰淇淋領導品牌，除了品質保證之外，在今年夏天，也帶來了不一樣的雪糕。本次新品總共有兩種口味，擁有超高的牛奶含量的「濃厚牛乳巧酥雪糕」，不僅吃起來非常綿密，其中也融合了巧克力餅乾的酥脆，創造不同口感，讓品嚐時更有層次，是對抗炎熱夏天的首選。





第二種是排名國人最愛口味前三名的草莓冰淇淋，而後加上煉乳提香變成「草莓果實煉乳雪糕」，來自日本嚴選的頂級鮮甜草莓，與煉乳相互交融搭配，酸甜的滋味一定是降暑的最佳好夥伴，每一口都能吃到來自日本的清爽，是下午茶的好選擇，滿足味蕾的同時，也能讓心情更愉快！





POLS保羅熊雪糕新品售價、購買通路



POLS保羅熊濃厚牛乳巧酥雪糕(單入)

販售通路：全家便利商店

售價：59元



POLS保羅熊草莓果實煉乳雪糕(單入)

販售通路：全家便利商店

售價：59元



POLS保羅熊濃厚牛乳巧酥雪糕(4入)

販售通路：全聯

售價：236元



POLS保羅熊草莓果實煉乳雪糕(4入)

販售通路：全聯

售價：236元