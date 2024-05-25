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北歐超人氣冰淇淋！POLS保羅熊夏季雪糕新上市，正宗日本口味，全家、全聯開賣中。

2024-05-25 文字：實習編輯 洪賢幸 即時報導 圖片：POLS保羅熊 人氣：179
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實習編輯 洪賢幸

實習編輯 洪賢幸

夏日消暑大作戰開跑啦！有著北歐國民冰淇淋之稱的「POLS保羅熊」，和日本鹿兒島冰品大廠合作，推出兩款全新雪糕，只為給大家帶來最道地的日本口味，在酷熱的夏天，不用親臨日本，也能吃到最日的冰棒，讓每一口都是冰冰涼涼，一秒飛日本的全新的感受！


「POLS保羅熊」創立於1971年，是北歐冰淇淋領導品牌，除了品質保證之外，在今年夏天，也帶來了不一樣的雪糕。本次新品總共有兩種口味，擁有超高的牛奶含量的「濃厚牛乳巧酥雪糕」，不僅吃起來非常綿密，其中也融合了巧克力餅乾的酥脆，創造不同口感，讓品嚐時更有層次，是對抗炎熱夏天的首選。


第二種是排名國人最愛口味前三名的草莓冰淇淋，而後加上煉乳提香變成「草莓果實煉乳雪糕」，來自日本嚴選的頂級鮮甜草莓，與煉乳相互交融搭配，酸甜的滋味一定是降暑的最佳好夥伴，每一口都能吃到來自日本的清爽，是下午茶的好選擇，滿足味蕾的同時，也能讓心情更愉快！

 

POLS保羅熊雪糕新品售價、購買通路


POLS保羅熊濃厚牛乳巧酥雪糕(單入)
販售通路：全家便利商店
售價：59元 

POLS保羅熊草莓果實煉乳雪糕(單入)
販售通路：全家便利商店
售價：59元 

POLS保羅熊濃厚牛乳巧酥雪糕(4入)
販售通路：全聯
售價：236元

POLS保羅熊草莓果實煉乳雪糕(4入)
販售通路：全聯
售價：236元

 

 

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