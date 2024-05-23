珍珠奶茶是外國人來台必喝的指定飲品，也是在路上人手一杯的「國民飲料」！現在，不只在台灣，在國外也能品嚐到珍珠奶茶，這要歸功於「日出茶太（Chatime）」。自2005年成立以來，日出茶太秉持著「一杯珍珠奶茶，讓世界看見台灣」的理念，成功拓展至全球六大洲，在63個國家與地區開設分店，包括美國、加拿大、澳洲、東南亞等地，掀起了一陣紫色旋風，將台灣的珍珠奶茶文化推向國際，讓台灣的手搖飲躍上國際舞台。



咀嚼控必點飲品，喝過都愛不釋手

香氣濃郁十足的「手作芋泥珍珠拿鐵」一直是芋頭控的最愛，純手工熬煮芋泥濃郁綿密，搭配台灣在地國際金獎肯定的瑞穗鮮乳，每一口都能吸到最濃郁的芋頭、奶香，還同時喝得到芋頭顆粒及Q彈珍珠，實在太幸福! 滑順咕溜的「手工仙草凍鮮奶」也是推到不行的必喝飲品，滑順溜口的黑金仙草口感絲滑，微甜的仙草香在口中蔓開，搭配瑞穗鮮乳，仙草的甘甜夾帶著鮮乳的香純，仙草凍與鮮奶的完美比例，譜出香甜豐潤的絕佳口感。不論是芋頭控還是仙草迷，日出茶太這兩款經典飲品，都能滿足你的味蕾，讓你一口接一口，停不下來！而這兩款鮮奶飲品，又是如何讓網友紛紛讚賞，成為日出茶太一定要喝的飲品呢?



風味始終如一的秘訣：堅持使用台灣優質鮮乳

維持風味品質的一致性，面對鮮乳的選擇也同樣嚴苛，在眾多國產鮮乳中，堅持選用精選全台優質牧場的瑞穗鮮乳，讓日出茶太長期合作的原因不僅是因為瑞穗鮮乳從乳源開始嚴格把關，過程中更是經過至少1039項檢驗，除了在品質上無可挑剔外，鮮奶的風味、香氣更是獲得國際米其林名廚青睞，圓潤的口感，襯托出茶葉的香氣，讓整體風味更佳滑順，茶香和乳香的完美搭配，展現了日出茶太在風味上的堅持與承諾，也看見了堅持使用瑞穗鮮乳的原因。





瑞穗鮮乳對品質的堅持，成為日出茶太在優質鮮乳指名合作的對象，不只是對鮮乳源頭的全面關注與品質上不斷精益求精，更是透過獸醫、酪農到輔導員等人的努力，365天全年無休的精心照顧每一頭乳牛，只為了提供好品質的鮮乳。在瑞穗鮮乳看到台灣消費者及業者對美味的講究，也是國產鮮乳數十年如一日對品質把關的承諾；不只如此，瑞穗鮮乳更是連續七年獲得Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎及iTi比利時風味絕佳獎的殊榮與肯定，成為台灣鮮乳進軍國際的領航者。看到這裡，你是否已經迫不及待想要在宵夜時刻來一杯茶香與乳香完美融合的鮮奶茶解解饞呢？



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