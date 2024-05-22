西瓜卡最療癒吉祥物「Suica企鵝」進軍位於LUMINE新宿的Suica企鵝周邊專賣店「Pensta Lumine Est新宿店」，Suica企鵝更化身為Pensta店長，眾多主題周邊一起登場，還能看到等身大的Suica企鵝店長模型，粉絲們快衝一波啦！

最萌的Suica企鵝店長就在Pensta Lumine Est新宿

Pensta為「Suica企鵝」的周邊商品專賣店，於2010年3月在東京站開設第一間店舖。雖然在2018年9月結束營業，但於2023年10月12日改在JR上野站的ecute上野開幕，並增設了咖啡館。今年再度迎來2號店在Lumine Est新宿開設，提供各式各樣融合新宿特色的設計商品及店舖限定的專屬商品。





這次更迎來最萌的Suica企鵝店長！於5月16日在Pensta Lumine Est新宿店設置了「Suica企鵝Pensta Lumine Est店長」的模型，讓原本就充滿繽紛色彩的店舖，更添活潑氣息，深深吸引路人的目光。





多項Suica企鵝主題新品粉墨登場

Pensta限定販售：Suica企鵝 祝福織花（瑪格麗特） T恤（Suicaのペンギン お祝い花-マーガレット Tシャツ）

慶祝店長誕生之際，推出由Suica企鵝帶來了有祝福含意的瑪格麗特。T恤底色有白色、黃色及藍色3種顏色，各有M及L2種尺寸。







Pensta限定販售：Suica企鵝 熱愛甜點（甜甜圈）(Suicaのペンギン スイーツ大好き ドーナツ）

熱愛甜甜圈為主題，推出一系列融合甜甜圈的療癒周邊！兩隻企鵝依偎在甜甜圈旁的畫面，讓人不經驚呼太可愛了，忍不住想把全部帶回家！







Pensta Lumine Est新宿店限定販售：Suica企鵝Pensta新宿精選壓克力立牌（Suicaのペンギン アクリルスタンドコレクションペンスタ新宿）

以東京繁華的新宿為主題，融合Suica企鵝，打造新宿風格壓克力立牌，極具紀念價值。還有隱藏款，等你帶回家！







Pensta搶先販售：Suica企鵝 玩偶夾（Suicaのペンギン ぬいぐるみクリップ）

為了實現「隨時在一起！」而誕生的療癒Suica企鵝玩偶夾。可以掛在背包上、衣服上，亦可夾在家中的窗簾，增添溫馨感。



Pensta搶先販售：Suica企鵝可折眼鏡盒（Suicaのペンギン 折りたたみメガネケース）

黑漆漆的外盒在印上Suica企鵝的可愛臉孔，讓整個眼睛和散發療癒氛圍。此外，當你戴著眼鏡時，還可將眼鏡盒打開攤平，收納在包包裡完全不佔空間。

