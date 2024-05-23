你喜歡去日本發掘各式搞怪又別具巧思的創意美食！發現超人氣炸三明治「 Age.3」不只用料多得像台灣阿嬤一樣豐富外，連造型都神似福爾摩沙番薯形狀，人氣3號店插旗日本福岡博多，將去九州玩的你吃起來吧！

Age.3 炸三明治

Age.3 在2023年12月，於東京銀座開設了首家專賣店，一開店就受到社群、電視等多種媒體的關注，每月銷售量超過1萬個。目前沒有開放網路購買，因為品牌希望能夠將現場炸製的新鮮口感傳遞給消費者。店內提供19種甜點口味和9種鹹食口味，共28種。除此之外，店內所使用的鮮奶油是獨自開發的「低糖鮮奶油」。這款鮮奶油不含糖，使用了零卡路里的天然甜味劑「羅漢果」，其「赤藻糖醇」的甜度與砂糖相當。口感清爽輕盈，且不易吃膩。







Age.3 炸三明治：甜食口味

甜食口味由左上開始分別是奶油、草莓果醬、巧克力草莓、巧克力香蕉、新鮮柳橙、eye Love 藍莓、紅豆奶油、濃郁焦糖餅乾和蒙布朗。價格只要500日圓。





從左上開始的口味是黑糖芝麻、拔絲地瓜、焦糖布丁、蘋果肉桂派、巧克力草莓奶油、巧克力香蕉奶油、新鮮巧克力、抹茶巧克力、小熊維尼蜂蜜起司蛋糕和新鮮開心果。價格都是500日圓。







Age.3 炸三明治：鹹食口味

從左上開始的鹹食口味分別是月見照燒、澎湃馬鈴薯沙拉、澎湃蛋沙拉、烤起司燉菜、烤咖哩牛肉、濃郁蛋黃番茄義大利麵、濃郁蛋黃起司番茄義大利麵、濃郁炒麵、美乃滋納豆、辣烤咖哩牛肉。濃郁蛋黃起司番茄義大利麵和辣烤咖哩牛肉都是600日圓，其他售價為500日圓。店內也提供外帶專用盒，每購買4個就可免費取得外帶盒。







■商店資訊

地址：福岡縣福岡市中央區西中洲6-14 MK TOWNS西中州 1-B

營業時間：11：00～19：00

交通方式：福岡地下鐵七隈線天神南站徒步5分鐘

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