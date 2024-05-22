生魚片、拉麵和燒肉都是許多人去日本必吃的日本料理，但是炸蝦、蛋包飯和漢堡排也一樣具有濃厚日式風情的家常料理。由於在昭和年間，經濟起飛，外食蔚為流行，所以在許多日本人心中，也是「昭和」的代名詞。如果你本來就熱愛復古的老日本，那一定不能錯過本次要介紹的東京洋食餐廳「洋食喫茶 小山」！

洋食喫茶 小山

洋食喫茶小山位於東京江戶川區的小岩站。江戶川區雖然沒有密集的觀光景點，但是正因少了商業氣息，而多了幾分日常的悠閒感，適合散步，享受道地的日本街區。等到逛累了，就能在小岩站享受庶民美食。餐廳提供大塊炸蝦和鬆軟的蛋包飯，雖然菜色並不奢華，但是在製作過程使用了由法國廚師開發的正宗醬料，非常值得品嚐。







洋食喫茶 小山：蛋包飯

洋食喫茶小山的蛋包飯獨特的醬汁具有濃郁的風味，能夠將雞肉飯、肉汁漢堡排和鬆軟的蛋包飯各自的口感完美地串聯在一起。另外，洋食喫茶小山提供的蛋包飯為特製的「蒲公英蛋包飯」，將最上面的歐姆蛋切開來以後，半熟蛋就會流出來，將底下的餡料包裹起來。攪拌以後更加好吃。







洋食喫茶 小山：漢堡排

這道料理的食譜來自法國。洋食喫茶小山提供的可不是單純的漢堡排，只要切開，藏在酥脆外皮下的肉汁就會湧出來，和醬汁融合在一起，和日本白米飯堪稱絕配。







洋食喫茶 小山：炸物拼盤

炸物拼盤將日式肉餅串、炸蝦、蟹肉奶油可樂餅等等，日式洋食代表性的炸物全都及合起來，一次就能享受所有平民美食。







洋食喫茶 小山：冰淇淋汽水

說到日式洋食店，不容錯過的就是這道冰淇淋汽水，不僅可以作為飲料，漂浮在汽水上的冰淇淋還可以當作點心。







洋食喫茶 小山：布丁

在洋食喫茶小山還可以吃到知名職人啤酒專門店「NIHONBASHI BREWERY（日本橋酒廠）」的布丁，口感滑順、味道高雅。在午餐時間，所有餐點都會一併提供白飯和味噌湯。午餐時間以外的用餐時間，店內也提供單點的白飯和味噌汁。白飯150日圓、味噌湯50日圓。



洋食喫茶 小山：餐廳外觀









■餐廳資訊

地址：東京都江戶川區南小岩7-24-15 Shapo小岩 1F

營業時間：10：00〜22：00（最後點餐時間21：30）

交通方式：小岩站中央出口出站步行10秒

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