如果你熱愛自由行，相信你對於附設吹風機的飯店、青年旅館、膠囊旅館都是又愛又怕，雖然有附吹風機但風力組是太小，所以自行攜帶吹風機最保險，所以好用又輕便的選擇就是TESCOM 推出超輕量的低躁吹風機，只有300克的重量超方便。

TESCOM 超輕量低噪吹風機

主打快乾、輕巧、安靜，TESCOM 首款I型設計「負離子吹風機TD760A」將於2024年5月底上市。「負離子吹風機TD760A」搭載高速馬達，具有強大風壓，可以從髮根迅速吹乾頭髮，本體僅320克，輕巧，並且低躁，能夠提供舒適的吹髮體驗。不只如此，整體造型也採用簡單的I型，減輕手腕負擔，適合銀髮族、一般成人和兒童使用。







TESCOM 超輕量低噪吹風機：I型設計

I型設計著重在縮短噴嘴，不只減輕手腕負擔，放在行李中也能節省空間。在握把中內置了馬達，調整重心，機身也僅320克。馬達更擁有長達1,000小時的壽命，能夠長期放心使用。







TESCOM 超輕量低噪吹風機：易拿

在商品本身的規格上，採用了小型馬達，與以往的產品相比，體積減少高達59%！易於收納。除此之外，小型馬達也降低了其他同系列產品約7%的噪音。使用時聲音輕柔，即使在多人共居的青年旅館，夜間使用也不怕吵到別人，使用起來更沒有壓力。







TESCOM 超輕量低噪吹風機：隨溫變色

這支吹風機有HIGH / LOW / COOL / AUTO四種模式，使用者可自由選擇溫度。AUTO模式會自動切換熱風和冷風，減少對頭髮的熱損傷。溫度變化時，溫度LED環會自動改變顏色。另外，也具有負離子柔順功能，一般來說，吹頭髮時，頭髮容易摩擦而產生靜電，但是這款吹風機會釋放負離子，減少靜電，並有效增進頭髮的光澤。







TESCOM 超輕量低噪吹風機：多功能

這款吹風機也有附風罩，可在定型或需要局部吹乾時使用。除此之外，插頭也有握把，只需按著手柄，即可輕鬆從插座拔出。另外，出風口也很易於清潔。為了不佔行李空間，吹風機也附有收納用的電源束帶。







■商品資訊

商品名稱：TESCOM 負離子吹風機

型號：TD760A

顏色：-W（白色）/ -K（黑色）/ -C（米色）

發售日期：2024年5月底

尺寸：（僅機身）高23.9×寬9.2×寬7公分

銷售通路：日本各大家電連鎖店

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