去日本東京自助的時候，你想選交通方便但房間偏小，還是房間寬敞但交通易達性較低的飯店呢？小孩子才做選擇！身為大人，當然要步行時間短又舒適的飯店囉。本次要介紹的「KOKO HOTEL Premier日本橋浜町」保證能夠滿足你的需求，從車站步行只要1分鐘，所有客房面積超過16.9平方公尺！詳細房間介紹和價格都在這篇！

KOKO HOTEL Premier日本橋浜町

KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町從東京都營地下鐵新宿線「濱町」站步行只要1分鐘。另外，步行2分鐘就能抵達便利商店，補貨、掃貨都很方便。所有入住房客都能享受香氣濃郁的有機冰茶和無咖啡因的水果味草本茶。大廳也提供拋棄式的高級美容用品「FIESTA」系列，含有玫瑰果提取物、薰衣草提取物、蜂王漿提取物等天然保濕成分。請享受優雅的沐浴時光，感受優質的觸感和清新的香氣。不只是濱町站，從東京地下鐵都營淺草線人形町站A3・A4出口出站，步行7分鐘也能抵達，附近的景點包含日本武道館和東京巨蛋。







KOKO HOTEL Premier日本橋浜町：客房

所有客房都選用高級的席夢思床墊。全館共有8種房型，其中CP值最高的是Moderate Double房型，房內有一大床，適合情侶、夫妻、母女、父子和好友出遊。高樓層共能享受東京的夜景。這種房型在非旺季，2人一間，每晚每人只要12,000日圓起，相當於只要3,000台幣左右。







KOKO HOTEL Premier日本橋浜町：浴室

部分房型的浴室有無障礙設計，如果旅伴有坐輪椅的長輩，也能夠放心入住喔。







KOKO HOTEL Premier日本橋浜町：早餐

如果訂購附早餐的方案，一天的開始，就能在挑高天花板且擁有落地窗的餐廳享用早餐。飯店的早餐採自助餐形式，提供麵包和各式日式、洋風料理。早餐提供間為上午7點至上午10點半。稍微需要注意的是，這間飯店沒有停車場喔。







■飯店資訊

地址：東京都中央區日本橋浜町2-30-4

交通方式：都營新宿線「濱町」站A-2番出口徒步1分鐘；都營淺草線人形町站徒步7分鐘；T-CAT（水天宮）徒步10分鐘

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