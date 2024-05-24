不管是台灣人或日本人都熟習的龍角散，是日本家喻戶曉的緩解咳嗽藥品。隨著時代的變遷，龍角散的產品也越來越多元，從藥粉到喉糖都有，更融合薄荷、蜂蜜牛奶等好入口的風味，帶給喉嚨清新溫和的感受。這次更化身為等比例縮小的可愛雜貨，好想全部帶回家！

龍角散變身抱枕、吊飾等雜貨新登場

超過200年歷史、家家戶戶常備藥品之一的「龍角散」，現在化身趣味雜貨！從抱枕、化妝包到壓克力鑰匙圈等通通都有！獨家周邊自2024年5月9日起，在Village Vanguard、Yodobashi Camera、唐吉訶德、部分機場，以及日本亞馬遜等多家店販售。

#雜貨01：龍角散 雙面抱枕（リバーシブルクッション）

以「龍角散」的方盒及圓型罐裝兩種不同包裝設計為靈感，打造這款雙面抱枕！拉開拉鍊即能將方盒抱枕變成圓型罐裝，可以依照個人心情來調整抱枕，售價4,180日幣（含稅）。



#雜貨02：龍角散清爽喉糖 方形收納包（龍角散ののどすっきり飴 四角ポーチ 大）

選用龍角散袋裝的清爽風味喉糖為概念，打造方形收納包，猶如放大版的喉糖袋，適合作為化妝包或電器線材收納等，售價：1,650日幣（含稅）。







#雜貨03：龍角散方形收納包 小（龍角散 四角ポーチ 小）

另外也有迷你版的方形收納包，分別以龍角散的粉末罐裝的紙盒，及龍角散清喉直爽顆粒的時尚外盒為靈感打造。適合用來收納零錢、印章等小物，或是作為簡易藥品的藥品收納袋等，售價1,430日幣（含稅）。







#雜貨04：龍角散（罐裝）圓形收納包 （龍角散 缶 丸型ポーチ）

經典的龍角散粉罐為概念打造的收納包，大小恰好適合收納罐裝的龍角散，售價1,100日幣（含稅）。







#雜貨05：龍角散壓克力鑰匙圈（龍角散 アクリルキーホルダー）

以龍角散的藥粉、喉糖等商品為元素，打造出各式各樣的壓克力鑰匙圈，售價748日幣（含稅）。

