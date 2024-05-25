日本已經正式於2024年推出數位游牧簽證，有許多遠距、自由工作者也開始透過申請這項簽證，在日本長居、慢遊。如果你也正好有在日本 Long Stay 的計畫，這次要介紹的這家創新型公寓旅館「unito residence 京都高瀨川」非常適合你！最低單月租金僅8萬日幣起喔！

京都高瀨川unito residence

飯店型公寓「unito residence 京都高瀨川」本物件結合了「長住」與「短租」兩種用途，在居住者不在房間時，可以作為飯店二次出租給其他房客，特別適合出差、長期旅行的人，同時，不住的天數可以不必支付房租。費用除了房租以外，只需另外支付服務費和保證金。這棟飯店位在四条河原町區域，步行即可到達京都車站。此外，對面有鴨川，可以沉浸在京都的自然景觀與文化之中。公寓共有11間房間，面積約14到17平方公尺，房內配備了生活所需的家電。







京都高瀨川unito residence：303號房

最多可以住3人，房間面積約17.31平方公尺。







京都高瀨川unito residence：201號房

最多可以住2人，平均面積為16.28平方公尺。





京都高瀨川 unito residence：302、402、502號房

最多可以住3人，平均面積為15.62平方公尺。







京都高瀨川 unito residence：307號房

最多可以住3人，平均面積為14.75平方公尺。







京都高瀨川 unito residence：208、308號房

最多可以住3人，平均面積為14.41平方公尺。



京都高瀨川 unito residence：306號房

最多可以住2人，平均面積為14.35平方公尺。







京都高瀨川 unito residence：305、405號房

最多可以住3人，平均面積為14.27平方公尺。







■飯店資訊

地址：京都府京都市下京區西木屋町五条下南京極町75

交通方式：京阪本線清水五条站步行3分鐘；京阪本線七条站步行9分鐘；京都市營烏丸線 五条站步行11分鐘；京阪本線祇園四条站步行15分鐘；阪急京都本線京都河原町站步行16分鐘

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