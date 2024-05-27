由日本女星欽點御用的彩妝大師河北裕介打造的化妝品牌「＆be」，本次攜手大人小孩都喜愛的「寶可夢」，為暢銷隔離霜「&be UV 妝前隔離霜」和廣受好評的遮瑕力與輕盈感兼備的「&be粉底液」推出聯名新包裝！快將全部收服帶回家吧！

＆be x 寶可夢！聯名包裝療癒登場

風靡全球的「寶可夢」，深受各個年齡層喜愛，其魅力連日本著名美妝品牌「＆be 」也無法擋，攜手打造嶄新療癒包裝，將於6月1日開始販售，粉絲將全部帶回家！





&be代表性美妝商品「&be UV 妝前隔離霜」為3合一隔離霜，具備光澤肌膚修正、防曬及添加美容精華液等功效。這次聯手寶可夢，共同打造了4款不同角色包裝，分別以皮卡丘、卡比獸、胖丁、伊布等人氣角色為元素。當4款包裝整齊並排擺放時，營造出彷彿寶可夢們相互擊掌的畫面，增添趣味性。此外，此次聯名合作還推出了新色隔離霜「天空光澤」，內含藍色珠光，能自然提升肌膚的透明感，並以身體為藏藍色的卡比獸作為瓶身插圖；皮卡丘版為陽光光澤隔離霜，伊布版為標準款隔離霜，胖丁版則為蜜桃光澤隔離霜。





另外，同樣為&be的人氣底妝商品「＆be 雙色遮瑕盤」是日本賣到缺貨的超人氣商品，質地非常滑順，容易易推開且具極高的遮瑕力，同時不會過乾。它能夠準確遮蓋想要隱藏的部位，打造出自然有光澤的薄透底妝。雙色遮瑕盤包含一款偏橘色調的遮瑕適用於遮蓋黑眼圈、眼周暗沉，以及一款膚色的遮瑕可用於提亮、遮蓋肌膚瑕疵。





這次更換上了皮卡丘與伊布歡樂擊掌的獨家包裝設計，可愛度UP！有了寶可夢圖樣加持，想必到日本搶購時要多跑幾家美妝用品店了！







■商品資訊

＆be x 寶可夢 2024年夏季美妝（アンドビー×「ポケモン」2024年夏コスメ）

販售日期：2024年6月1日起

販售店舖：LoFT、 PLAZA、手創館、@cosme、AINZ & TULPE等店鋪

商品售價：

・&be UV 妝前隔離霜（アンドビー UV プライマー） SPF50+・PA++++ 共4色 各2,750日幣

・＆be 雙色遮瑕盤（アンドビー ファンシーラー) ）SPF20・PA++ 共3色 各3,850日幣