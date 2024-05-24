端午節是中華民族的傳統節日之一，福容大飯店特別推出2024端午福粽禮盒，滿足大家對於節日美食的期待。每套禮盒含十顆粽子，售價僅1,280元，包含五種口味：極品八寶干貝粽、招牌栗香鮮肉粽、御選湘蓮蛋黃粽、蜜香桂花黑米粽和金福養生素齋粽，無論是喜愛傳統口味還是健康素食的朋友，都能在這裡找到自己的最愛。





福容大飯店一向以高品質和豐富多樣的菜品聞名，這次端午福粽禮盒同樣不例外。極品八寶干貝粽選用上等干貝、豬肉和鹹蛋黃等材料，每一口都是滿滿的幸福感；而招牌栗香鮮肉粽則加入了香甜的甘栗和香菇，古法熬煮，香氣撲鼻。御選湘蓮蛋黃粽則是以糯米和雪蓮子為基底，加入鴨蛋黃和豬肉，口感豐富。





對於喜愛甜食的朋友，蜜香桂花黑米粽是一個不錯的選擇。以黑糯米為基底，混合桂花和蜜紅豆，再加上三色地瓜，不僅色彩繽紛，口感也相當出色。而對於追求健康飲食的朋友，金福養生素齋粽則是滿足你的最佳選擇，含有豐富的素肉條、素火腿和各種蔬菜，既健康又美味。





今年端午節，不妨考慮福容大飯店的福粽禮盒，無論是家庭聚會還是作為禮品送給親朋好友，都是極佳的選擇。現在加入福容會員，還可以享受更多購粽優惠，大宗訂購更有額外折扣。福粽禮盒數量有限，想要品嚐的朋友要抓緊時間搶購，錯過今年就要等到下一年啦。







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