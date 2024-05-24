為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 福容大飯店推出豪華2024端午福粽禮盒，五種精選口味，會員最高享88折，端午節限量搶購中。

福容大飯店推出豪華2024端午福粽禮盒，五種精選口味，會員最高享88折，端午節限量搶購中。

2024-05-24 文字：編輯 李維唐 即時報導 攝影：編輯 李維唐 人氣：444
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

端午節是中華民族的傳統節日之一，福容大飯店特別推出2024端午福粽禮盒，滿足大家對於節日美食的期待。每套禮盒含十顆粽子，售價僅1,280元，包含五種口味：極品八寶干貝粽、招牌栗香鮮肉粽、御選湘蓮蛋黃粽、蜜香桂花黑米粽和金福養生素齋粽，無論是喜愛傳統口味還是健康素食的朋友，都能在這裡找到自己的最愛。
福容大飯店推出豪華2024端午福粽禮盒

福容大飯店一向以高品質和豐富多樣的菜品聞名，這次端午福粽禮盒同樣不例外。極品八寶干貝粽選用上等干貝、豬肉和鹹蛋黃等材料，每一口都是滿滿的幸福感；而招牌栗香鮮肉粽則加入了香甜的甘栗和香菇，古法熬煮，香氣撲鼻。御選湘蓮蛋黃粽則是以糯米和雪蓮子為基底，加入鴨蛋黃和豬肉，口感豐富。
福容大飯店推出豪華2024端午福粽禮盒

對於喜愛甜食的朋友，蜜香桂花黑米粽是一個不錯的選擇。以黑糯米為基底，混合桂花和蜜紅豆，再加上三色地瓜，不僅色彩繽紛，口感也相當出色。而對於追求健康飲食的朋友，金福養生素齋粽則是滿足你的最佳選擇，含有豐富的素肉條、素火腿和各種蔬菜，既健康又美味。
福容大飯店推出豪華2024端午福粽禮盒

今年端午節，不妨考慮福容大飯店的福粽禮盒，無論是家庭聚會還是作為禮品送給親朋好友，都是極佳的選擇。現在加入福容會員，還可以享受更多購粽優惠，大宗訂購更有額外折扣。福粽禮盒數量有限，想要品嚐的朋友要抓緊時間搶購，錯過今年就要等到下一年啦。
福容大飯店推出豪華2024端午福粽禮盒

 

福容大飯店「享福購」https://shopping.fullon-hotels.com.tw/

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
相關話題
2024端午粽子節
#2024粽子
morechevron_right
文章關鍵字
2024粽子 福容粽子 端午節
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up