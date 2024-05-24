六福旅遊集團以其品牌的高端形象，今年端午節再次推出了精選高級粽子，其中「龍王極品鮑魚粽」更是引起市場的廣泛關注。這款粽子集合了世界三大名鮑之一的六頭吉品鮑，加上北海道干貝和鮮活龍蝦，其豪華程度可謂前所未有。每組售價為2880元，限量600組，對於尋求異常奢華口感的顧客來說，絕對是不可多得的選擇。





此外，六福還有「豐融家傳燒肉粽」，這是一款每年都會熱銷的經典產品。粽子中使用了黑毛豬五花肉和特選瑤柱干貝，並加入了北菇、鹹鴨蛋黃等豐富配料，每組售價1380元，並附有六福永續環保保溫提袋，這不僅是對美食的追求，也是對環保的一種貢獻。





從4/10開始，顧客可以通過六福美饌網站、致電訂購專線或親臨台北六福萬怡酒店、六福村訂購這些粽子。特別優惠是，若在5月19日前完成預購並付款，可以享受88折的早鳥優惠。這是六福為了回饋顧客而提供的一項優惠，也是鼓勵消費者提前訂購的一種方式。





當然，對於大宗購買者，六福也提供了更為優惠的折扣。單筆消費滿十五盒以上，可享免運費;50盒以上再享85折優惠，100盒以上則是8折。這樣的優惠無疑會吸引許多企業或大家庭選擇在此時購買，無論是自用還是送禮，都是非常合適的選擇。



端午節是中國的傳統節日之一，而粽子作為節日食品，已經有著悠久的歷史。六福集團能夠在這個節日推出如此高端的粽子，不僅展示了其對品質的追求，也反映了對傳統文化的尊重和繼承。這不僅是一次商業活動，更是一次文化的傳承和創新。







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