隨著端午節的臨近，台北遠東香格里拉酒店針對節日需求，推出了多款創新且傳統風味融合的粽子，以及三款精緻且實用的禮袋，滿足了不同顧客的需求。這些粽子不僅呈現了多元的口味，還結合了環保與實用性，特別適合作為企業送禮或團購選擇。





今年的「海陸香粽禮袋」以藕荷紫為主色，質感皮革和竹節提把的設計，展現了端午節禮品的高貴與優雅。這款禮袋不僅美觀，其內含的粽子如鮑魚花膠蟹肉粽和紫米奶黃流沙粽等，都是使用高品質食材精心製作的，既能滿足味蕾也展示了送禮人的尊重與心意。





「經典極品禮袋」則採用了鮮明的蘋果綠色皮革，水桶包型設計不僅時尚，更加實用。內襯的柔軟絲絨裡布，增添了禮品的奢華感。此禮袋中的香宮經典烤鴨粽等粽子，每一款都是精選食材手工製作，為端午節的美食體驗增添了幾分精致。





在響應環保的同時，「南北粽情禮袋」的設計兼顧了時尚與功能性。亮黃色的托特包不僅適合日常使用，其內層的保冰保鮮設計也使其成為野餐的好選擇。這款禮袋中包含了台北與台南遠東香格里拉的熱銷粽子，如松露上海菜飯粽，充分展現了南北兩地的美食特色。





台北遠東香格里拉的粽子種類豐富，從鮑魚花膠蟹肉粽的豪華海味，到香椿猴頭菇粽的養生選擇，再到香宮經典烤鴨粽的獨特風味，每款粽子都有其獨特的故事和風味，滿足了不同顧客的口味需求與健康考量。這些精心設計的禮袋和美味的粽子，不僅是對傳統文化的一種尊重和傳承，更是對現代生活方式的一種創新與適應。台北遠東香格里拉通過這些端午節粽禮，不僅提供了美味佳餚，更是提供了一種優雅而環保的生活方式。









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訂購電話：(02) 7711-3510 / 2378-8888 分機6086

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