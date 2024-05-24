端午節即將到來，寒舍集團特別推出2024年端午粽禮預購活動，從4月22日起開始接受預訂。今年的粽子禮盒包括了多款獨特精緻的選擇，如米其林松葉蟹麻油粽、紅燒牛三寶、廣式裹蒸粽等，每款都是精心制作的美味佳肴。此外，顧客若於5月31日前完成付款，將享有九折的早鳥優惠，絕對是送禮自用兩相宜的最佳選擇。





寒舍集團今年特別引入米其林餐廳請客樓限量推出的「米其林星級麻油海味粽」，這款粽子集結了日本鮮活松葉蟹、北海道鮮干貝、智利鮑魚以及南非頂級花膠筒，配以招牌麻油酒香糯米，每一口都是極致的美食享受。同時，辰園和寒舍食譜推出的廣式裹蒸粽，則是以豐富的鴨腿、脆皮燒肉和伊比利火腿為主要食材，搭配桂香蓮蓉和東江梅菜干貝豚粽，味道層次豐富，口感絕佳。





為了滿足不同顧客的需求，寒舍集團亦推出了「御品珍饌組」，包含了寒舍台式粽、東江梅菜干貝豚粽和紅燒牛三寶滿漢粽等三款人氣名粽，每一款都是精選材料製成，味道正宗，深受顧客喜愛。此外，還有年年熱賣的「寒舍台式粽組」和蔬食選擇的「養生蟲草藜麥粽」，無論是傳統口味還是健康選擇，寒舍都能滿足您的需求。



不僅如此，寒舍集團粽子禮盒均附贈環保保溫提袋，不僅外型時尚，且具有保冷和保熱的雙重功能，非常適合作為送禮之用。無論是家庭聚會還是企業禮遇，寒舍的粽子系列都是品質與口感兼具的絕佳選擇。







2024寒舍集團「翠韻粽情」端午粽禮預購

早鳥優惠：5/31(五)前預付享早鳥9折、6/3(一)前寒舍美饌卡卡友預付享88折

預訂日期：4/22(一)-6/3(一)(數量有限，售完為止)

提貨日期：5/6(一)-6/7(五) 11:00至18:00

寒舍台式粽組獨家優惠：單次購買60組以上享單點免費計程車送貨乙次

電話購買：

台北喜來登大飯店 電話 02 6633 8041

台北寒舍艾美酒店 電話 02 6622 8018

寒居酒店 電話 02 6600 8000

礁溪寒沐酒店 電話 03 905 8085

