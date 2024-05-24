隨著2024年端午節的臨近，台北新板希爾頓酒店特別為這個充滿傳統意義的節日準備了豐富多樣的粽子禮盒。該酒店推出了包含葷素選擇的「希瑞龍年御品粽香禮盒」與「希福吉祥蔬香粽禮盒」，其中葷食禮盒售價為1380元，素食禮盒則是1080元，每購買一盒即可獲得一個希爾頓獨家設計的金字塔型保冷袋。此外，消費者還可以以優惠價格加購XO醬蘿蔔糕禮盒，增添節日的豐盛與選擇。





今年希爾頓特別推出了以川麻風味為主題的「川椒元鮑牛頰粽」，這款粽子選用了紐西蘭牛臉頰肉，配合秘製川麻滷汁，並加入日本鮑魚與鹹蛋黃等高級食材，所有食材在荷葉的包裹下蒸製，使得每一口都充滿海陸的鮮美與香辣的刺激。此外，「飄香梅干扣肉粽」則是以客家風味為基底，選用豬五花肉和老菜脯，搭配梅干菜等食材，每一口都能品嚐到豐富的層次感和濃郁的傳統風味。





希爾頓酒店不僅提供多種口味的粽子選擇，還特別考慮到素食者的需求，推出了「希福吉祥蔬粽禮盒」，其中包括台式素粽和紫米甜心粽，無論是鹹的還是甜的，都能滿足不同消費者的口味需求。每款禮盒的購買都附帶一個功能性與現代風格兼具的品牌金字塔造型保冷袋，以希爾頓品牌的藍色調為主，將端午節的傳統元素以現代設計重新詮釋。





此外，希爾頓也提供了其他幾款特色粽子，如五穀飄香粽，其中包含蕎麥、蓮子、杏鮑菇等健康食材，以及客家粽和台式素粽，這些粽子無論在口味還是料理方法上都極具特色，能夠讓消費者在品嚐美味的同時，也感受到滿滿的節日氛圍和文化底蘊。







2024台北新板希爾頓 粽香禮盒

希瑞龍年御品粽香禮盒 (每組6款，各1入) 每組1,380元

川椒元鮑牛頰粽*1、飄香梅干扣肉粽*1、五穀飄香粽*1、客家粽*1、台式素粽(素)*1、紫米甜心粽(素)*1

希福吉祥蔬粽禮盒(素) (每組2款，各3入) 每組1,080元

台式素粽(素)*3、紫米甜心粽(素)*3

XO醬蘿蔔糕禮盒，原價899元、加購價每組499元 (數量有限，售完為止)

青雅XO醬*1、港式蘿蔔糕*2



訂購專線：02-2958-3000 轉青雅中餐廳

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