健康成為眾多現代人追求的主要目標之一，為了從一天的開始就擺脫疲憊，補充充足的活力，許多人對早餐的營養攝取更為重視。全球知名的奇異果品牌Zespri提倡在早餐中添加一顆奇異果，這樣不僅可以輕鬆且高效地補充營養，還能提升整天的活力。為了讓國人可以進一步認識健康飲食，Zespri特別推出了限定的「金喜挑戰箱」和「金價活力早餐車」，並在台北、高雄進行巡迴，幫助大家養成更健康的生活習慣。





Zespri表示，在台灣許多人的早餐選擇往往是高碳水化合物且蔬果攝取不足的組合，如麵包、蛋餅配豆漿或咖啡。這樣的飲食會迅速提升血糖，但很快也會感到疲倦甚至嗜睡。為了解決這一問題，簡單地在早餐中加入一顆營養豐富的奇異果，可以有效平衡營養，同時提升腸道健康和整體活力。Zespri的奇異果不僅營養豐富，其低GI特性也有助於穩定血糖水平，是健康早餐的理想選擇。





為了讓國人可以快速認識健康吃奇異果，Zespri推出了「金喜挑戰箱」，透過為期近一個月的每日健康小任務，鼓勵大家養成健康的生活習慣。參與者每完成一天的任務，就能獲得小獎勵，這不僅增加了參與的樂趣，也使健康生活更容易堅持下去。只要關注Zespri的社群媒體並參加其「金價活力早餐車」的巡迴活動，就有機會獲得這些限量的挑戰箱。









Zespri「金價活力早餐車」全台巡迴場次

台北場：05/24（五）- 05/26（日） 11:00 – 21:00 美麗華百樂園 1F 海景大道北段

高雄場：06/29（六）- 06/30（日） 11:00 – 21:00 漢神巨蛋 1F 廣場

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