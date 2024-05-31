玥老師在 Walker 占星助你扭轉劣勢，雙子座小心惹上爛桃花，金牛座別衝動說話避免吃悶虧，獅子座不管閒事就能遠離小人。





牡羊座：注意身體，維持健康

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢在健康上需要多注意，生活飲食以清淡為主，這段時間不要熬夜，以免造成血壓上上下下，讓自己維持身心平衡。工作表現一般，跟他人合作容易有不同的意見，遇到不開心也不要為難自己。







金牛座：管好嘴巴，不吃悶虧

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週要注意自己的脾氣，跟人互動的時候，容易因為一時衝動，說出損害雙方關係的言語。就算是看不順心也要閉緊自己的嘴巴，凡事不用太認真，把心思放在自己身上，自然就能遠離麻煩事。







雙子座：爛桃花開，保持距離

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢如同三溫暖，你的身邊會有不少桃花出現，高興之餘，建議還是要理智思考，尤其是在工作方面，跟你有利益關係的人，需要保持距以免產生對你不利的狀況。財運不佳，這段時間別亂投資唷！







巨蟹座：合作融洽，工作順心

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週工作運勢旺，加上外緣運強。如果工作上需要協調洽談的事情，都很適合在這陣子去執行，展現誠意會有不錯的結果。財運方面雖然有好轉，但是想要投資獲利，還得多等待，別忘了評估風險。







獅子座：不管閒事，小人退散

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢勉強及格，凡事都要按部就班。工作方面，在團體中不用特別表達自己的想法，跟著大家一起運作。當你聽到同事抱怨時，別多管閒事，小心替人出頭反而背黑鍋。財運中上，努力工作提升績效。







處女座：主動協助，達成共好

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週，工作運勢中上，即使是平常的小事，只要你努力去做，也能受到大家的青睞。主動關心同事，需要的時候釋出善意幫忙，無形中增加人氣，還能替自己累積人際資源。金錢運不佳，注意帳務的問題，減少虧損。







天秤座：關心對方，展開戀情

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週感情運勢佳，親和力十足的你，總是能讓身邊的人感到輕鬆自在，面對喜歡許久的對象，可以製造相處的機會，展現你的溫柔體貼以拉近彼此的距離。工作方面，容易遇到瑣事，保持耐心才能順利完成任務。







天蠍座：對看多聽，別選邊站

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，在人際關係上比較辛苦，聽到任何言論都不能全部相信，需要多花時間驗證比對，就算是跟你要好的朋友，也要保留觀察的空間。職場上，多聽多看，別捲入派系的鬥爭，明哲保身才能活得長久。







射手座：愛神駕到，主動出擊

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週整體運勢都有不錯的表現，特別在感情方面，單身的朋友，安排假日時間多參加活動，不論是實體還是網路平台，都別錯過認識新朋友的機會，拓展人際，還能幫助自己早日脫單，看到好的對象就趕快發射你的愛情之箭吧！







摩羯座：家庭煩惱，左右為難

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週，容易為家庭煩惱，越棘手的事情越需要理性溝通，別因為擔心家人就說出情緒化的言論，引發爭吵反而無法解決問題。約對方出門散心，換個放鬆的環境，讓彼此好好暢談，互相包容才是維持感情的好方法。







水瓶座：財神相助，賺錢有道

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢回穩，多跟周遭的人打好關係，自然會有好運來敲門。工作的部分，發揮創意讓你在團體中脫穎而出，提升你的工作績效，帶動升遷加薪的機會。這段期間財運旺，不論正財還是偏財都可以多方嘗試跟經營。







雙魚座：小心懶惰，耽誤正事

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週，你懶散的老毛病又犯了，加上頭昏腦脹讓你上班沒有動力，無法專心工作，有時間就想在家放空耍廢。小心看你不順眼的同事跟主管，在等著你出包。為了工作穩定，你一定要打起精神，不能鬆懈！



跟人的互動時，不用太計較，保持彈性的空間，才能減少雙方不必要的摩擦。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。