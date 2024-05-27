巴賽麗廳La Brasserie位於台北亞都麗緻大飯店內，自1979年開幕以來，堅持提供最正宗的法國料理。並且在這個現代化快速變遷的餐飲界，巴賽麗廳La Brasserie仍一直保持其經典的做法。這一次巴賽麗廳La Brasserie菜單全面升級，是一次對經典的尊重和創新的結合，共計50道料理，涵蓋了法國的13大區域特色，展現了法國豐富的飲食文化。





巴賽麗廳La Brasserie表示，這裡不僅僅是一家餐廳，更是一個文化的傳承者。在實際的菜單中，巴賽麗廳主廚和團隊精心設計的20道法國傳統料理，不僅呈現了法國各地的美食，也展示了他們對食材和烹飪技術的極致追求。從塞特式鑲小卷到奶油薇希湯，每一道菜都是對法國料理傳統的深刻詮釋。





其中，普羅旺斯式朝鮮薊季濃湯這一道料理，源自於法國普羅旺斯經典的農民菜，傳統使用巴古勒蘑菇製成(barigoule)製成的餡料，但因時間推移且巴古勒蘑菇不復存在，由當時的廚師以日常普及的朝鮮薊季創作這道料理，考究於1834年出版的《烹飪百科全書》( Le Cuisinier Impérial)中說明該道菜的作法。巴賽麗廳La Brasserie主廚將鮮奶油、洋蔥加入為主菜為濃湯基底，配料則佐以長形的朝鮮薊、紅蘿蔔、洋蔥與西芹，最後加入橄欖油、法國香菜提味。



此外，美食家里昂工兵圍裙起源自拿破崙三世時期的里昂軍事總督卡斯特蘭元帥，非常喜愛牛肚，且因形狀似兵工廠苦役穿的圍裙，因此以工兵圍裙命名這一道經典菜。巴賽麗廳La Brasserie 主廚以大圓內有方形的擺盤呈現這一道菜，先將牛肚修成方形成為主要食材，接續遵循傳統作法以白葡萄酒、芥末醃製，裹上薄粉油炸至外皮金黃，口感緊實、香脆帶勁。而被修飾下的不規則狀牛肚則切成細，拌以綠捲生菜、酸豆梗、檸檬油醋等做成牛肚沙拉。方形的牛肚自中心點旋轉擺放成大圓形，牛肚絲沙拉點綴於圓心。



當然還有紐西蘭鹿菲利野味上桌，是歐洲貴族上的餐桌珍饈，在法餐中更被視為高級料理之一。每次換菜單必須保留至少一道野味，是巴賽麗廳La Brasserie 的傳統。今年菜單中推出的野味代表為紐西蘭鹿菲利，將菲力肉舒肥保持軟度與風味，包覆入豬網油煎至酥脆，在豬肉香的輔助下更添鹿肉香氣，出餐前碳烤至五分熟，配菜是法國家常的軟糖洋芋 (fondant Photo)，佐以甜菜根與覆盆子做成的醬汁，整道料理甜、酸兼備，口感層次豐富。





最後，一定不能少了覆盆子瓦戌航冰淇淋蛋糕，戌航冰淇淋蛋糕由19世紀自學成材，同時也是法國歷史上首位被稱為Chef 主廚的馬里-安托萬·卡雷姆（Marie-Antoine Carême）發明。這道甜點的命名取自一款外型相似的乳酪Vacherin，主要組成元素通常包括蛋白餅(或杏仁糕)、冰淇淋和生奶油。



巴賽麗廳La Brasserie 所呈現的覆盆子瓦戌航冰淇淋蛋糕，將蛋白霜乾燥後做成簍空的球體，圓心藏著覆盆子雪酪與香緹，固態與液體交錯衝擊口感，上方點綴如甫動雙翅的蝴蝶，節慶儀式感十足。



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台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳La Brasserie

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