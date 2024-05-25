對於喜歡品嚐日本料理的老饕們來說「初魚」一直是必吃口袋名單，這一次初魚集團為了可以讓更多老饕們品嚐到最美味的日料，特別推出全新日系品牌「長浜魚屋」，主打高品質、親民價格黑鮪魚，從九州規模最大的「長濱鮮魚市場」空運頂級黑鮪魚來台，讓台灣消費者與日本同步享受唾手可得的「黑鮪魚日常」，百元價格就能吃到頂級美味丼飯。
全新丼飯品牌長浜魚屋首店進駐遠東百貨信義A13美食主題區，空間除了重現當年「初魚 鮨-泰順」的京都小料亭風，並以福岡傳統屋台料理為靈感，將木作屋台置入，設置板前料理所使用的生魚片櫃「卡布里台」展示新鮮漁獲；上方特製藤編燈箱垂落著短布簾，圍著主廚（日語的大将）點餐、吃食的氛圍，讓人每一口都很有日本味。
同時，長浜魚屋店內選用之黑鮪魚，是日本近海所捕獲的代表性鮪魚，也是江戶前壽司品質定勝負的主角，相較常見的黃鰭鮪魚，黑鮪魚油脂分布與口感綿密度更為上乘。而初魚所提供之黑鮪魚，來自九州最大規模魚市「長濱鮮魚市場」，是鮪魚、鯛魚、紅甘與鰤魚等一級交易區，也是送往東京、大阪與亞洲各地的主要出口區。初魚集團挑選介於120～200公斤油脂分布完美的黑鮪魚，每週空運來台，以品牌專有熟成技術，將魚肉提煉得更鮮甜化口；每種海鮮食材都附有產地履歷，消費者不用飛出國，天天皆能以日本同步品質與價格安心享用。
長浜魚屋主推380到488元的「黑鮪魚丼」、「鮭魚親子丼」、「散壽司」、「綜合生魚片盤」四種基本碗，另提供698元的「隱藏版豪華海鮮丼」。同時可加購酪梨、凍凝蛋、玉子燒、鮭魚卵、滷章魚、黑鮪魚泥等配料，並且喜愛海鮮的客人依時價加點白甘、青甘、比目魚鰭邊肉、大干貝等時令漁獲，簡簡單單品嚐最美味的日本丼飯。
其中，「黑鮪魚丼」便涵蓋大腹、中腹、赤身等部位，另有滿滿一球鮪魚泥與鮪魚丁，配上凍凝蛋、紫蘇葉、醃蘿蔔，份量飽足誠意十足。「綜合生魚片盤」為喜愛海鮮的消費者所拼配，包含黑鮪魚、鮭魚、真鯛、白干、甜蝦等高達7種海鮮；「隱藏版豪華海鮮丼」海鮮則高達13種，千元內就能盡享鮑魚、海膽、真鯛與黑鮪魚等高檔食材。
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長浜魚屋
地點：台北市信義區松仁路58號 (遠百信義A13 B3)
營業時間：11:00-14:30｜16:30-20:30