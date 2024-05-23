漢堡控真的會尖叫！台北萬豪為了歡慶國際漢堡日，特別推出指定漢堡、生啤酒買一送一優惠，活動期間凡於Lobby Lounge點購經典牛肉培根切達起司漢堡乙個，立即免費再招待漢堡乙個，包含經典牛肉培根切達起司漢堡、墨西哥辣椒牛肉起司漢堡、楓糖煙燻培根起司漢堡三款風味任選擇一。活動期間點漢堡再加購Asahi生啤酒、同享買一送一優惠。





台北萬豪酒店Lobby Lounge「經典牛肉培根切達起司漢堡」又被稱為萬豪漢堡，延續集團經典美味組合，並遵循創辦人J. Willard Marriott的美味漢堡三大秘訣「不過度調味、不使用鍋鏟壓肉排、只能翻面一次」，也讓這個漢堡成為許多漢堡控的必吃清單。





台北萬豪「經典牛肉培根切達起司漢堡」嚴選美國、紐西蘭牛絞肉，以洋蔥、鹽、胡椒、荳蔻及蛋黃調勻，透過手工反覆拍打，使漢堡肉口感紮實且肉汁飽滿。漢堡包選用鐵板香煎過的布里歐麵包，層層疊上香濃切達起司、手打漢堡肉、香煎培根、番茄、小農耕作鮮蔬、洋蔥及招牌美乃滋醬，一口咬下肉香十足且肉汁迸發，同時帶有麵包的奶香與培根的酥脆，附餐提供招牌脆薯、堪稱必吃。





配合國際漢堡日，更推出兩款全新風味漢堡，「墨西哥辣椒牛肉起司漢堡」以手打漢堡肉、番茄、小農耕作鮮蔬，搭配牛肉、BBQ烤肉醬製成的濃郁肉醬，搭配切片酸辣帶勁墨西哥辣椒，風味嗆辣鹹香十分過癮。另一款「楓糖煙燻培根起司漢堡」亮點在於加入風味濃厚、微帶甜香的煙燻培根，楓糖甘醇微焦口感包覆鹹香培根，搭佐秘製醬汁，香脆口感令人欲罷不能。



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台北萬豪 漢堡買一送一

1、活動期間凡於Lobby Lounge點購經典牛肉培根切達起司漢堡乙個，每份售價520元+10%，即免費再招待漢堡乙個，包含經典牛肉培根切達起司漢堡、墨西哥辣椒牛肉起司漢堡、楓糖煙燻培根起司漢堡三款風味任選擇一。

2、活動期間凡點用漢堡再加購Asahi生啤酒，每杯售價220元+10%，同享買一送一優惠。



台北萬豪酒店

電話：02-2175-7955

地址：台北市樂群二路199號

