帶小朋友出門郊遊，能讓小孩放電也能創造許多開心回憶，好處多多，只是戶外蚊蟲多，開心的出遊最後卻常滿身是包、渾身發癢收場，愉快心情大受影響！現在，就帶著綠油精止癢易，隨時都能止癢消腫，保持快樂出遊心情！現在還有推出與『貓爪抓』聯名限定包裝，貓貓可愛程度大爆表，療癒效果更加倍。





不管是到鄰近公園散步玩樂，還是出遊到戶外認真享受大自然，只要是戶外活動，都難免會被各種蚊蟲叮咬，尤其夏天蚊蟲數量多，體溫高的小朋友，總是被蚊蟲優先鎖定攻擊的對象。



蚊子一咬下去，腫包又癢又痛，不只引起小孩哭鬧，還可能抓得破皮流血，讓出遊好心情被打壞大半！現在起，不必再讓蚊蟲叮咬掃興，帶著可愛貓爪抓聯名限定的「綠油精止癢易」，三滾珠設計就像貓咪手手幫忙按摩蚊子咬的地方，輕輕一滾清涼舒緩，心情也瞬間明朗！



綠油精「止癢易」與知名貓咪插畫貓爪抓聯名合作，讓可愛貓咪「茶茶」登上外包裝，人見人愛的可愛圖案，能讓小孩更乖乖聽話、主動說要讓貓咪幫忙呼呼止癢！





綠油精止癢易的輕巧筆形設計，隨身攜帶超方便，放包包、放口袋都輕而易舉，出門不佔空間超貼心！人到戶外只要遇到蚊子攻擊，就能立刻拿出來滾兩下，特殊三滾珠設計，讓人一邊塗抹一邊按摩，鋼珠冰冰涼涼感覺舒緩效果更好、更快速。







在使用安心程度上，止癢易是知名藥商新萬仁旗下品牌綠油精製造更放心。而且不含類固醇，兩歲以上的小孩與大人都能通用，出門帶一支就能照顧到全家大小，可愛貓咪讓小孩更願意塗抹使用，讓貓手手幫忙在蚊子咬的地方輕輕滾兩下，就能迅速止癢消腫，不影響出遊好心情。



這次綠油精止癢易X可愛貓爪抓的聯名包裝，只在屈臣氏、康是美、新萬仁特約藥局販售，建議一定要先買幾條備用在家，才能被可愛貓咪手手療癒，讓人出門隨時維持好心情，不怕蚊蟲來攻擊！



➡想認識綠油精止癢易：https://www.greenoil-itchrelief.com.tw/

衛部藥製字第058321號 中市衛藥廣字第11306028號