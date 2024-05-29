被餐廳耽誤的玩具店！台北永春站美食推薦「春寅食堂」藏身於巷弄中，菜單主打雞白湯麵必吃與多種料理，是附近上班族午餐、晚餐的好去處；而店內更有各種老闆的收藏，部分玩具也有販售，整體充滿風格的裝飾，就是要在台北信義中，化身巷弄裡最酷的雞湯店。





台北永春美食「春寅食堂」位在捷運永春站附近，於2號出口步行4分鐘即可抵達，交通位置相當方便。餐廳內環境不算太大，到了用餐時間會湧現人潮，不太需要等候即可入內用餐。​​​​​​​



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台北永春美食「春寅食堂」店內最特別的地方，莫過於處處充滿老闆的收藏，包含牆壁上高掛音樂祭的海報，以及​​​​​​​店內各種充滿小巧思的標語與公仔，像是如同佛像造型的奧特曼，將恐龍玩具變身成怪獸酒，以及中指造型的鴨子等，細看就能發現各種驚喜，不少品項也有販售，完全就是被餐廳耽誤的玩具店。







餐點部分也不可小覷！台北永春美食「春寅食堂」​​​​​​​菜單中最推薦的就是他們家的「雞白湯系列」與「毛澤東排骨飯」。這邊的湯不只是湯，還可以選擇叉燒、雞腿等主食，搭配整鍋滿滿的青菜，還能加購麵條，光是一鍋就飽足感十足，也相當飲食均衡。





接著，「毛澤東排骨飯」則是不同於一般常見的排骨飯，據說是毛澤東生前熱愛的美食，有人說是來自紅燒肉的改良，也有人說也許是湖南的辣子排骨，食譜來自我們日本師傅的改良滷製到入口即化，再撒上略為辛口的香料與大量酥脆的蒜酥、油蔥酥，整份吃起來十分過癮。



台北永春美食 春寅食堂

另外還有「剝皮辣椒蒸蛋」、「辣燉豬舌」、「基隆天婦羅」等小菜，各個也是價錢也都是平易近人，若是附近上班族或住在附近的朋友，午餐、晚餐不知道要吃什麼，來這家嚐鮮看看就對了。

地址：台北市信義區虎林街132巷84號

營業時間：11:30 ~ 14:00；17:00 ~ 21:00

台北永春美食 春寅食堂 必點品項

必點品項：剝皮辣椒雞白湯、毛澤東排骨飯、蒜頭精力湯、剝皮辣椒蒸蛋