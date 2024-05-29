新竹五峰繡球花拍完接著逛！繡球花季追花，不能忘了位於新竹五峰的「雪霸休閒農場」，不僅是全台海拔最高的繡球花觀賞區，如果幸運的話，還能看到薄霧繚繞的花景，以及遠方的壯闊雲海，這次窩客島整理了其他也值得一訪的5個必訪的「五峰景點」，讓你來雪霸休閒農場追繡球花，也能順遊周邊美景。







新竹五峰必訪人文園區

「張學良文化園區」是幽禁張學良的地方，園內除了有「張學良故居」可以參觀、了解當時的歷史事蹟，也有將軍湯泡腳池、清泉溫泉，觀賞山景環繞、溪流吊橋的幽靜景色，此外，附近也有三毛的故居「三毛夢屋」可以走訪。





▲圖片來源：「貪吃猴」於窩客島的文章分享。



新竹五峰必訪自然景觀

穿越森林系步道後，便能看到整個「梅后蔓瀑布」完全以高大巨石堆積，形成超壯觀的瀑布景觀，是當地人才知道的瀑布秘境，隱藏在梅后祕境咖啡廳的後方，店內提供原住民餐點，附近也有露營區，想直接來場露營小旅行也可以；位在海拔1200公尺處的「山上人家」，有著豐富的自然生態，還能遠眺雲海山巒相間之美，夏天溫度常處於20度左右，是夏日避暑的絕佳地點，冬春時期也有櫻花、李花盛開，一年四季賞花、觀星、看雲海，讓你度假感滿滿。





▲圖片來源：上圖「京少」、下圖「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島的文章分享。



新竹五峰必訪登山步道

比大鳥縱走是由鳥嘴山、大窩山、比林山等山脈組成的縱走路線，沿途有高聳的杉林木，可以拍出被小型森林包圍的美照，屬於具挑戰性的走山步道，想要朝聖要先做好登山準備，可以順遊附近的張學良故居、三毛夢屋；有著大面積杉林木聚集的「油羅山步道」，陽光灑入林間的景色超唯美夢幻，起霧時仙氣飄渺的模樣唯美感十足，沿途都有密集的林蔭遮蔽，即使夏天來也很涼爽，夏天想來趟深度健行也不用怕狂流汗。





▲圖片來源：上圖「貪吃猴」、下圖「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島的文章分享。



張學良文化園區

地址：新竹縣五峰鄉桃山村清泉256-6號

電話：03-585-6613



梅后蔓瀑布

地址：新竹縣五峰鄉



山上人家

地址：新竹縣五峰鄉23鄰468之5號

電話：03-585-1376



比大鳥縱走

地址：新竹縣五峰鄉



油羅山步道

地址：新竹縣五峰鄉羅山林道北線