這樣買才有賺到的感覺！台北君悅酒店為了讓旅人可以用更高的cp值體驗館內各餐廳、住宿、SPA的服務，特別推出近20項旅展獨賣商品，在餐券方面、則是主打年年最暢銷熱賣「凱菲屋」、「彩日本料理」超人氣吃到飽套票、漂亮廣式海鮮餐廳首賣「花樣年華週末港式午茶」及饕客瘋搶的黃金片全鵝分享餐，還有寶艾西餐廳鎮店之寶「威靈頓牛排雙人套餐」、Cheers歡飲廊歡暢時光雙人券等超值選擇，最低下殺59折起。





同時，在住宿方面台北君悦推出三款超值住宿選擇，最低24折起，包含君悅客房平日住宿券，每張6,388元(原價26,800元)、一泊一食平日君悅客房住宿券，每張7,388元，含凱菲屋自助早餐兩客，及「一泊二食．優雅雙饗」平日住宿券，每張11,488元，入住君悅客房，品嚐價值八千元寶艾西餐廳海陸雙人晚間套餐及凱菲屋豐盛自助早餐，假日入住加價600元，至今年11月底前皆適用。





並且，旅展期間現場購買餐券、住宿券、SPA券，即可參加幸運好禮抽獎： 5月31日 抽君悅臻選常溫禮盒乙組、6月1日抽免費平日住宿豪華客房乙晚、6月2日抽SPA 90分鐘單人體驗券乙張、6月3日抽出價值21,888元的君悅美饌卡乙張效期一年，獻上多重好康回饋買家。此外，5月27日中午12時起線上旅展優惠同步販售至6月14日止。



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台北君悅酒店2024旅展推薦9大必買

1、凱菲屋自助餐平日超值午餐四人券：每套16,200元（原價22,176元，73折）

2、彩日本料理自助餐平日超值午餐四人券：每套四張5,000元（原價6,512元，77折）

3、黃金片皮燒全鵝歡享四人券：每張5,400元（原價7,980元，68折）

4、Ziga Zaga義大利餐廳義式全家饗樂四人餐券：每張7,200元（原價10,800元，67折）

5、寶艾西餐廳威靈頓公爵式美國菲力牛排雙人套餐券：每張7,100元（原價8,998元，79折）

6、Oasis Spa平假日適用115分鐘活顏美肌臉部護理療程：每張4,070元（原價6,600元，62折）

7、君悅客房平日住宿券：每張6,388元(原價26,800元)

8、一泊一食平日君悅客房住宿券：每張7,388元

9、一泊二食．優雅雙饗平日住宿券：每張11,488元



台北君悅酒店2024線上旅展

活動期間：5月27日中午12時至6月14日止

線上官網：https://psee.io/5z4naj

