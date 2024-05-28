夏天就是要飛日本爽吃盛產哈密瓜！不必大老遠跑到鄉下，日本連鎖知名咖啡廳 PRONTO 的鹿兒島哈密瓜飲料和蒙布朗2024年5月28日正式上市。在各大電車站、百貨公司美食街都有分店，夢幻網美飲料「哈」味超濃郁，不容錯過！

PRONTO 鹿兒島哈密瓜系列

上面的照片從左到右分別是「雙倍哈密瓜拿鐵」、「哈密瓜蒙布朗」和「哈密瓜氣泡飲」。以上3款新商品選用鹿兒島縣產哈密瓜。







PRONTO 鹿兒島哈密瓜系列：鹿兒島哈密瓜

這次使用的哈利瓜都來自「Farm Land 牧」農場。農場在土壤分析和堆肥下足功夫，保證不使用化學藥品，改採熱水消毒。此外，為了將甜度最大化，農場採用了立體懸空栽培、單株單果的方法。鹿兒島縣的哈密瓜濃密的紋路象徵著哈密瓜本身的新鮮和美味。







PRONTO 鹿兒島哈密瓜系列：雙倍哈密瓜拿鐵

這杯哈密瓜拿鐵散發著濃濃的大人味，食材使用了哈密瓜醬和紅肉哈密瓜果肉。不只如此，還加了香甜滑嫩的杏仁豆腐，打造出多層次的口感。中杯價格是649日圓。







PRONTO 鹿兒島哈密瓜系列：哈密瓜氣泡飲

這杯氣泡飲加了哈密瓜醬，再添加氣泡水，打造出色調夢幻的蘇打飲品。適合在炎熱的天氣裡來一杯！口味清爽簡單，可以直接品嘗到哈密瓜醬的華麗香氣。中杯539日圓，大杯 627日圓。







PRONTO 鹿兒島哈密瓜系列：哈密瓜蒙布朗

連剖面都超級還原的蒙布朗一個只要539日圓！底部是酥脆的塔皮，內部則以橙色的奶油象徵紅色的哈密瓜果肉。蒙布朗的線條完美呈現出哈密瓜的網紋！哈密瓜迷，這一波錯過要再等一年，衝了！

