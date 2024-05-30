淡水咖啡廳5間人氣店一次收藏！夏天來淡水吹海風、看落日海景，在淡水老街吃各種小吃是許多遊客走訪淡水的固定行程，然而淡水也有許多有質感的咖啡廳、甜點店，這次窩客島精選了5間IG上爆夯的「淡水咖啡廳」，包括近期新開幕的不限時河畔咖啡廳、人氣老宅咖啡，以及日式刨冰店等，讓你下午悠閒的喝下午茶、拍落日美景，晚上再去老街吃美食，打造最充實的淡水一日遊。





如果想悠閒地喝下午茶、待整天的話，可以先衝有水池小露臺的老宅「再再咖啡」，以及奶油色系河畔咖啡廳「嗜甜」，兩者都是近期新開幕的不限時咖啡廳，超欠拍甜點、打卡點一次收獲；IG打卡必拍「朝日夫婦」，供應圓滾滾的日式刨冰、日式可麗餅，不只造型好拍，也會不定期推出各種新口味，每次去都有拍到不同造型，是來淡水必訪的人氣日系甜點店。





淡水咖啡廳推薦：再再咖啡

隱藏版不限時老宅咖啡廳！近期新開幕的「再再咖啡」就隱藏在淡水捷運站對面。店內提供墨西哥脆餅、Pizza、甜點、咖啡等餐點，外觀看上去完全是台式老宅，屋內擺放木質桌椅，打造充滿簡約歐風的用餐氛圍，最重要的是老宅深處有面向屋外的水池庭園的小露臺，不管是落地窗內用區、戶外露臺用餐區，都是近期跑咖必拍的打卡熱點。



#再再咖啡

地址：新北市淡水區中正東路35巷23號





▲圖片由@ni_eating授權提供。



淡水咖啡廳推薦：嗜甜漁港店

周末限定漁港咖啡廳！在淡江大學周邊的人氣咖啡廳「嗜甜」，近期首次開設新分店，地點就在滬尾漁港前、鄰近紅毛城，奶油色系裝潢搭上河景第一排的絕佳景觀，一開始試營運便吸引不少跑咖關注。餐點部分提供手作甜點、咖啡，以及必吃的義式冰淇淋，嗜甜目前只在五、六、日營業，是採不限時、無低消、寵物友善的咖啡廳，邊吃下午茶，邊帶毛小孩看夕陽海景超愜意。



#嗜甜漁港店

地址：新北市淡水區新生街2號

電話：0955-022-308





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淡水咖啡廳推薦：朝日夫婦

IG打卡爆夯日式刨冰先拍！夏天吃冰看海來「朝日夫婦」，主打鬆軟綿密的日式刨冰中放入了各種餡料後，覆上一層厚厚的刨冰，圓滾滾刨冰上再加水果、淋醬點綴，招牌必點宇治金時、季節限定芒果刨冰，以及不定期推出限定口味，還有日式可麗餅也是人氣必點，日系下午茶整套點起來，「朝日夫婦」就位在「嗜甜漁港店」的對面街道，甜點控兩間一起朝聖剛剛好。



#朝日夫婦

地址：新北市淡水區中正路233-3號

電話：0903-290-575





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淡水咖啡廳推薦：夢仙

布丁控必吃的神級布丁！從大安區搬家到淡水巷弄的「夢仙」，主打各種口味的布丁，超滑嫩Q彈的口感讓不少死忠粉特地追到淡水回味，還不知道的布丁控必須衝一波。老宅內部以各種復古擺飾、木質餐椅打造幽靜的暖色調空間，IG打卡美照每個角落都超好拍。



#夢仙

地址：新北市淡水區大忠街34巷21號





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淡水咖啡廳推薦：時光樹影Memory

前身是港務局宿舍的「時光樹影」，除了保留當時日式洋房風的木屋，在淡水河畔旁的戶外半露天座位區，更是直接享受淡水河岸第一排的看海處，必點鐵觀音慕斯蛋糕，尬整球鐵觀音冰淇淋太療癒，來看絕美的夕陽海景前，也可以順遊斜對面的紅毛城。



#時光樹影Memory

地址：新北市淡水區中正路251-1號

電話：02-2622-2266





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