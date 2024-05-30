日本搶翻天的超人氣奶油夾心餅乾 PRESS BUTTER SAND 推出美到滴水的夏季限定「白桃」、「檸檬」新口味！全粉色外盒、白桃夾心超迷人。相信各位的錢包都準備好了，2024年6月1日起，不只可以單買奶油夾心餅、奶油冰淇淋、三層果凍，官方也備有套組，多個願望、一次滿足！

PRESS BUTTER SAND：白桃夾心餅乾

內餡是白桃奶油，原料包含白桃巧克力和混合果肉顆粒的白桃果醬，香味濃郁，夾在酥脆的餅乾中，咬下去的瞬間，就能感受到經過濃縮過的酸甜奶香。價格為5顆1,404日圓，含稅。銷售通路包含「PRESS BUTTER SAND」各大實體分店、官方線上商店、樂天店、Amazon店。銷售期間為2024年6月1日〜8月31日。



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PRESS BUTTER SAND：白桃奶油冰淇淋

奶油冰淇淋具有經典的微鹹味，焦糖是常駐的人氣口味，這次的新品則是白桃口味。如果購買奶油冰淇淋，店家會再贈送餅乾，搭配起來更好吃！白桃口味在製過過程使用了日本產的白桃果醬，果醬本身呈現出大理石狀。雖然有加奶油，但酸甜口味超爽口！價格為1,188日圓，含稅。內容物包含白桃口味和焦糖口味的冰淇淋各1桶，再加上4片奶油餅乾。







PRESS BUTTER SAND：三層果凍

三層是哪三層呢？三層包含滑順濃郁的布丁、濃縮的水果醬以及清爽的果凍，口感豐富。除此之外，還有切片果肉，呈現出白桃和檸檬的原汁原味。價格是999日圓，含稅。內容物包含白桃口味和檸檬口味各一。







PRESS BUTTER SAND：奶油夾心綜合口味套組

價格是12個3,240日圓、20個5,400日圓，以上價格都含稅。12個入的套組就是3種口味各4個；20個入套組共有12個原味、4個白桃和4個檸檬。







PRESS BUTTER SAND：果凍奶油夾心餅乾套組

三層果凍和奶油夾心餅乾的套組價格是10個3,240日圓、16個5,400日圓，以上價格都含稅。10個入的套組內容物包含2個原味奶油夾心餅、白桃口味2個、檸檬口味2個、2杯白桃果凍和2杯檸檬果凍；16個入的套組內容物包含4個原味奶油夾心餅、4個白桃口味夾心餅乾、4個檸檬口味夾心餅乾、2杯白桃果凍和2杯檸檬果凍。







PRESS BUTTER SAND：冰淇淋奶油餅乾套組

奶油冰淇淋和奶油夾心餅乾的套組價格是5,400日圓，含稅。內容物包含焦糖口味和白桃口味的奶油冰淇淋各4桶，還有奶油餅乾共16片。這次介紹的商品都有販售期間的限制，不要錯過了喔！

