日本的夏天就是要去海邊！與台灣同樣為海島型國家的日本，每到夏日就有大批民眾直奔海邊，感受海風、大海與沙灘的美好。隨著夏季的到來，日本著名的和菓子老舖「TORAYA」將夏日代表性的海濱也用心預備了夏日限定羊羹，以夏天的海邊為主題，享用羊羹的同時，也能回味夏季海邊的美好！

TORAYA夏季限定！海濱風情羊羹6月下旬登場

歷史悠久的百年和菓子老舖「TORAYA(とらや)」，由手藝老練的職人們精心製作出各式各樣的羊羹、精緻和菓子，還會不定期推出新品，店舖更是遍及日本各地，是許多旅人購買日式傳統伴手禮的絕佳選擇！



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這次推出的夏季限定「夏日海濱」，將人們對於夏天海邊的印象融入羊羹中，打造視覺感十足的美味羊羹。以羊羹將海邊情景浮現在眼前的「夏日海濱(夏の浜辺)」，以鮮豔的翡翠綠琥珀羹表現清新的海洋，再以以白道明寺羹表現潮來潮往的海浪，而沙灘則是清爽的白煉羊羹上散佈了有如貝殼的小紅豆，做工精巧，宛如藝術品般讓人捨不得吃。不同羊羹的多層次堆疊也帶來豐富的口感及味覺饗宴！





此外，自6月1日起，人氣小形羊羹組合也將換上夏季包裝。嶄新包裝盒展現了夏日陽光的清爽感，羊羹品項則有小倉羊羹「夜之梅」、黑糖羊羹「面影」，以及帶有濃厚抹茶風味的「新綠」等。







■商品資訊

商品名稱：季節羊羹「夏日海濱（夏の浜辺）」

販售日期：2024年6月下旬～7月下旬※售完為止。

售價：中形 2,160日幣、竹皮包 4,320日幣

商品名稱：夏日包裝 小形羊羹5個 夏日風情包裝（夏パッケージ小形羊羹5本入 夏柄化粧箱）

販售日期：6月1日～8月中旬 ※售完為止。

售價：1,782日幣