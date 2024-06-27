麵包控快筆記！發跡名古屋的超人氣烘焙坊「baguette rabbit」於6月5日至6月11日將在伊勢丹新宿店展開為期7天的期間限定快閃店，再加碼推出快閃店限定麵包，吃貨們準備衝了！

人氣烘焙坊「baguette rabbit」快閃東京百貨「伊勢丹新宿店」

2010年，創業於名古屋的烘焙坊「baguette rabbit」專精於製作不易、費時費力的高含水量麵包，之後也在東京的自由之丘展店，其招牌商品圓形法國麵包(Boule)更創下銷售突破75萬個的佳績。本次首次在東京都新宿區的百貨「伊勢丹新宿店」展開快閃店活動！數款厲害麵包不容錯過！





快閃活動期間將推出數款「伊勢丹新宿店」限定商品，以及baguette rabbit的經典法國麵包、曾獲獎的法棍等。



#商品01 冰鎮豬腳小法棍（アイスバインのプティバゲット）

伊勢丹新宿店限定商品，使用了豬腱肉經過鹽漬後，再以香草、香料等燉煮出德國料理「冰鎮豬腳」。豐富的熟成風味在冰鎮豬腳凍中展現，夾在烘烤香脆的法國麵包中，成為一道非常適合與美酒搭配的成熟美食。價格740日幣（含稅）







#商品02 伊勢丹新宿店限定小兔子（伊勢丹新宿店限定プティラビット）

伊勢丹新宿店限定版的小兔子，造型討喜，風味再升級！將經典人氣商品「小兔子」中添加了有機巧克力，麵包帶有小麥的溫和甜味，鬆軟的麵包中再融入了香濃的有機巧克力，增添滑順口感。價格310日幣（含稅）







#商品03 HISADA的卡芒貝爾起司番茄（HISADAのカマンベールチーズトマト）、

將圓形法國麵包加入帶有大蒜及香草味道的風乾番茄，及起司專賣店「HISADA起司王國」生產的卡芒貝爾起司。酸味適中的風乾番茄與濃郁的卡芒貝爾起司為麵包增色不少。價格430日幣（含稅）







#商品04 圓形法國麵包（ブール）

累計銷售超過75萬個以上的招牌商品。使用了三重縣產的「西之香米原麥」，並用自家的石磨磨碎，對食材及口感都展現了業者的講究。一般麵包的水分比例約為65%，但「baguette rabbit」的圓形法國麵包，實現了超過90%的高水分比例。此外，不添加雞蛋，使得小麥本身的風味與麵團的柔軟度讓人驚艷！價格620日幣（含稅）。







■快閃資訊

地址：東京都新宿区新宿3-14-1

快閃時間：2024年6月5日〜2024年6月11日

營業時間：10：00～20：00