現在吃才有飽足感！大倉久和大飯店為了讓喜歡品嚐泰式料理的吃到飽控都能品嚐到最美味的泰式料理，即日起至6/30在歐風館自助餐廳推出「泰國美食節」，由曼谷大倉新頤酒店行政副主廚Phuvadol Chanasenee來台客座，推出一系列正宗且多元的泰國料理，並且加菜不加價、再加碼消費滿2,500元有機會獲得餐券、國內外住宿及亞洲航空來回機票。







大倉久和這一次「泰國美食節」，由Phuvadol副主廚帶來泰國菜五大菜系的精粹，從首都的經典菜餚到東北的辛辣美味、中部的溫和甜味，以及南部的海鮮風情，推出數十道包含熱菜、沙拉、湯品及甜點的泰式佳餚。熱菜有台灣人最愛的「蟹肉炒飯」、「打拋牛肉」、「烤雞肉沙嗲串」及「辣炒海鮮」等，主廚除了帶來受客人喜愛的「椰奶雞湯」、「海鮮酸辣湯」之外，也於泰國美食節加碼推出如「椰汁紫米露」、「椰香班蘭凍」等風味甜品，讓喜愛泰式料理的饕客用味蕾環遍泰國。





除了泰國料理以外歐風館自助餐廳精選料理區域，現切現烤熟食區，人氣第一的現切美國濕式熟成冷藏特選肋眼鮮切牛排、羅馬風味脆皮燒肉、現煎日本生食級干貝等，以及桃花林中國料理手工現捏燒賣港點以及山里日本料理現炸天婦羅，極致享受本格職人滋味。此外，最受歡迎的生食海鮮區域，鮮美天使紅蝦、北海道松葉蟹等無限供應。



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大倉久和大飯店 泰國美食節

活動期間：5月28日晚餐起至6月30日

加碼活動：活動期間，於歐風館自助餐廳每消費達2,500元，可獲得摸彩券一張。

活動獎品：

頭獎：曼谷大倉新頤酒店(Deluxe)豪華客房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值NT$42,000) 乙名。

二獎：大倉久和大飯店名門套房三天兩夜雙人住宿(含每日兩客早餐，價值NT$83,932) 乙名。

三獎：曼谷大倉新頤酒店(Deluxe)豪華客房三天兩夜雙人住宿 (含每日兩客早餐，價值NT$42,000) 乙名。

四獎：山里日本料理和食區花會席套餐雙人券(價值5,500元) 乙名。

五獎：桃花林中國料理桃套餐雙人券(價值5,500元) 乙名。

六獎：歐風館假日自助午晚餐雙人券(價值3,476元) 乙名。

加碼獎品：只要抽獎活動參與總人數達5,000人，頭獎將加碼贈送「亞洲航空台北至曼谷來回機票」(價值約NT$45,000元)。

大倉久和大飯店

電話：(02) 2523-1111

地址：台北市中山區南京東路一段9號

官網：http://www.okurataipei.com.tw/zh-TW

