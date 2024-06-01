又帥又可愛三麗鷗明星「酷洛米」近年人氣超高，許多少女都被這種帥美的風格圈粉，這次連鎖量販「家樂福」推出5款酷洛米&美樂蒂系列加價購小物，同時7-ELEVEN也祭出11款「酷洛米週邊小物」限時預購，鐵粉襯衣一次搶起來。



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看準三麗鷗粉絲的熱情，這次家樂福在5/22-6/18期間，推出全新「＃BFF萌友旅行趣」加價購活動，集結My Melody美樂蒂、Kuromi酷洛米兩大角色，分別推出旅行必備的「2WAY附帽頸枕、旅行收納5件組、旅行盥洗收納包、保冷袋」等5款周邊小物，暑假要準備出遊的粉絲，趁這一波通通買起來。







家樂福表示，本次美樂蒂、酷洛米「＃BFF萌友旅行趣」加價購活動，在活動期間內只要買指定類型商品，消費不限金額就能加購，其中「旅行盥洗收納包」更是最低159元就能入手。每款美樂蒂、酷洛米周邊小物都採全台限量供應，粉絲一定要手刀先買。





家樂福 酷洛米 「＃BFF萌友旅行趣」加價購活動

此外，這次在7-ELEVEN門市預購，也於5/29起推出11款「酷洛米生活儀式感」系列周邊小物，包含酷洛米大頭造型的「飲料提袋、保溫保冷袋」，還有臥室必備的枕頭、門簾、地墊、面紙盒等，這次預購周邊更丟許多中型家具，包含「酷洛米穿鞋椅凳、酷洛米窗層櫃」通通可以在小七預購。本次7-ELEVEN「酷洛米生活儀式感」預購活動，自5/29起開放預購，每款周邊的預購期限不同，預計最快6/1起到貨。酷洛米粉絲們只要憑預購條碼到櫃檯就可預購，也可以在ibon機台操作預購，或是直接在小七店長的LINE群下單喊加一，也能買起來。

活動期間：2024/05/22-06/18

活動內容：只要買指定類型商品，消費不限金額就能加購。

加購周邊：

2WAY附帽頸枕酷洛米抱枕版：299元

2WAY附帽頸枕美樂蒂抱枕版：299元

旅行收納5件組：189元

保冷袋：199元

旅行盥洗收納包：159元



7-ELEVEN「酷洛米生活儀式感」預購活動

活動期間：2024/05/29起，預購期限及到貨時間，依門市公告為準。

預購方式：憑預購條碼，或在ibon機台點選「寄件/購物>門市預購>依目錄選擇>出版品>其他2」。

推薦周邊：

飲料提袋：199元/款

保溫保冷袋：450元/款

休憩枕：329元/款

門簾：329元/款

面紙盒：249元/款

保鮮盒6入組：199元/組

珪藻土地墊：599元/款

雙層空櫃：599元/款

雙層門櫃：729元/款

椅凳：1280元/款

鋼印口罩：99元/盒



詳細活動規範及供應情形，依 家樂福、7-ELEVEN 官方公告為準。