鮮奶控衝華山免費喝！6/1是「世界牛奶日」，這次萬丹鮮乳特別在6/1-6/2於華山文創園區，打造限定快閃店，提供得獎的「萬丹酪農戶極選鮮乳」試飲活動，現場還有可愛小遊戲，闖關成功送鮮奶、打卡再送超可愛「萬丹鮮奶飲料提袋」，週末衝華山玩一波。
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萬丹為了慶祝「萬丹酪農戶極選鮮乳」得到世界品質評鑑大賞金獎的肯定，特別在華山進行2天限定快閃活動，現場提供得獎的鮮奶免費試飲活動，只要完成指定闖關遊戲「套圈圈、記憶金頭腦」任一關卡，就免費送「萬丹金獎鮮奶」200mL一瓶，適合帶大小朋友一起玩、一起喝。
此外，只要在6/1-6/2活動期間，在華山活動現場完成指定任務「萬丹FB按讚+打卡」，再加碼送「萬丹限量紀念版提袋」一個，提袋完整還原萬丹鮮奶包裝上的經典綠、白配色加上牛牛圖案，不只裝鮮奶、拿來裝飲料也剛剛好。
萬丹鮮乳快閃店
活動期間：2024/06/01-06/02
活動地點：華山文創園區 入口草坪
活動內容：
1、完成獻唱任一闖關遊戲，即可獲得「萬丹金獎鮮奶」200mL一瓶，限量送完為止。
2、指定任務「萬丹FB按讚+打卡」，送「萬丹限量紀念版提袋」，限量送完為止。
詳細活動規範及供應情形，依 萬丹 官方公告為準。