讓少女都尖叫的那隻熊熊,來台灣了!美國經典繪本「蘇西的動物園Suzy's Zoo」這次來萌翻台灣粉絲,超萌的布夫熊這次與3大品牌聯名合作,推出「服飾、手機3C周邊、手搖飲」等超萌周邊小物,其中,還有粉絲們搶到秒殺的「娃娃吊飾」系列,即日起在信義區ATT限量開搶。



美國繪本「蘇西的動物園Suzy's Zoo」,可愛療癒的畫風、萌系小動物角色,連日本少女都被萌到尖叫。這次「蘇西的動物園」與台灣品牌聯手,集結「Boof 布夫熊、Witzy 威奇鴨、Lulla 路菈兔、Ellie Funt 艾莉象、Patches 佩茲長頸鹿」,不用出國就能買到可愛的熊熊、兔兔限定周邊。







其中,最受粉絲關注的包含「蘇西的動物園」與服飾品牌「SQUAREBEAR」聯名,推出限定T恤上衣、洋裝、比基尼泳衣、髮圈等服飾配件,還有居家小物系列枕頭套、被套、居家服及化妝包。粉絲瘋搶瘋買的,還有5款角色限定「日本 PLAZA 進口絨毛玩偶吊飾」在台北UR LIVING 信義ATT、台中UR LIVING 文心森林店同步開賣,消費滿5000元免費送限量禮盒包裝、也可以用199元直接加購,送女友一定要有。





蘇西的動物園Suzy's Zoo 聯名SQUAREBEAR

除了服飾之外,這次「蘇西的動物園Suzy's Zoo」也與手機配件品牌「TOXOXO」合作,推出3款手機殼、2款耳機保護殼、2款手機支架,以及2款自帶充電線的行動電源。蘇西的動物園也與藝人無尊的手搖「無飲」共同推出2款飲料「鳳梨熊冰茶、熊愛葡萄奶霜」,不只杯身超可愛,還有凡購買任一新品,即可以優惠價350元加購Boof 造型悠遊卡、優惠價128元加購限定環保杯,鐵粉手刀衝起來。

聯名商品:

SQUAREBEAR X SUZY'S ZOO With Love Mini Dress NT.2180

SQUAREBEAR X SUZY'S ZOO You Give Me Butterflies Maxi Dress NT.2380

SQUAREBEAR X SUZY'S ZOO Easy Breezy One Piece Swimsuit NT.1580

SQUAREBEAR X SUZY'S ZOO All Summer Long Swim Top NT.890

SQUAREBEAR X SUZY'S ZOO All Summer Long Swim Cami NT990

SQUAREBEAR X SUZY'S ZOO All Summer Long Swim Bottom NT.890

Suzy's Zoo日本 PLAZA 進口絨毛玩偶吊飾:NT.450



蘇西的動物園Suzy's Zoo 聯名TOXOXO

聯名商品:

TOXOXO™ Witzy與夥伴們極光殼 NT.1290

TOXOXO™ Boof的萌趣之舞Magsafe氣囊支架 NT.590

TOXOXO™ Witzy與夥伴們雙線快充 NT.1490



蘇西的動物園Suzy's Zoo 聯名無飲

聯名活動:6/1起,凡購買任一新品,即可以優惠價350元加購Boof 造型悠遊卡(原價450元)、優惠價128元加購限定環保杯。



詳細活動規範及供應情形,依各品牌官方公告為準。