全家霜淇淋六月新口味是「海鹽檸檬」！全家在初夏之際再度大玩聯名，二度和Xpark水族館聯手，推出全新清爽系「海鹽檸檬霜淇淋」口味，並將Xpark水豚家族印在霜淇淋杯身和餅皮套上，超萌卡皮巴拉超療癒。同時，也將人氣口味「草莓優格、巨峰葡萄」強勢回歸，於雙口味門市限定販售，三款清爽水果霜淇淋冰控不猶豫、全都吃。







將於6/5開賣全家、Xpark聯名第二彈「海鹽檸檬霜淇淋」，睽違一年再度合作，以台灣在地檸檬汁和日本淡路島藻鹽特調，微酸、微甜、又有點微鹹的新口味，口感是以清爽雪酪為主，在今年夏天再度帶給大家沁涼滋味。今年2月大熱銷的「巨峰葡萄」、「草莓優格」兩款霜淇淋也同步回歸，搭配海鹽檸檬碰撞出新火花。







除了聯名口味之外，Xpark超人氣動物明星「Lili&Coco水豚夫妻」及水豚寶寶們也設計在霜淇淋杯身與餅皮紙套上，萌萌的水豚慵懶呆萌的模樣，可愛爆襲。於6/5至6/30期間購買霜淇淋再加碼送「Xpark造型湯匙」有企鵝、水豚兩款隨機出貨，簡約又不失可愛的設計，讓人拿到先賣萌打卡。也針對端午連假延長新品優惠，6/5至6/10隨買跨店取推出5支188元優惠。



推薦閱讀：





全家、Xpark聯名「海鹽檸檬霜淇淋」

售價：49元

單口味門市：海鹽檸檬霜淇淋

雙口味門市限定：海鹽檸檬&草莓優格霜淇淋、海鹽檸檬&巨峰葡萄霜淇淋

優惠：

1、6/5至6/10隨買跨店取推出5支188元優惠(兌換期限至113/12/10)。

2、6/5至6/30於店舖購買Fami!ce霜淇淋(口味不限)即贈送「Xpark造型湯匙(企鵝款/水豚款)」乙支造型湯匙，共兩款隨機贈送。