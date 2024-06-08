玥老師在 Walker 占星提醒大家，射手座粗心失誤影響進度，天秤座謹慎理財預防虧損，摩羯座感情衝突冷靜溝通。







牡羊座：努力工作，建立口碑

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢平平，沒有多餘的運氣，凡事都要靠實力爭取，工作上需要按部就班，任何的小事情都不能貪圖方便，小心草率處理會打壞自己的口碑。金錢運不佳，專心在本業上，自然能避免不必要的虧損。







金牛座：體諒伴侶，緩和氣氛

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢在感情方面比較辛苦，伴侶因為工作壓力大對你沒有耐心，不但引起你的不滿，還讓兩人產生口角。這時候記得多看對方的優點，體貼彼此的辛苦，以減緩緊張的關係，找時間約伴侶到戶外走走，有助於感情發展。







雙子座：突發事件，彈性調整

整體運勢★☆☆☆☆

愛情運勢★★☆☆☆

金錢運勢★★☆☆☆

事業運勢★★☆☆☆

新的一週，運勢受到外界磁場的干擾，出門在外 容易有突發事件，在安排行程的時候，要保持彈性，遇到意外才有應變的時間。碰上麻煩難免不開心，提醒自己不要糾結太久，用理性的態度才能解決問題。







巨蟹座：轉換心情，拒絕負面

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢跟著你的心情起伏，內心戲十足的你，碰到在乎的人事物就無法冷靜思考，這時候先讓自己的心穩定下來，去做喜歡的事情，品嘗美食或是旅遊運動都好，轉換一下環境，可以避免負面情緒持續發酵。







獅子座：魅力過人，充滿自信

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週感情緣分佳，你自然散發的魅力，吸引著身邊異性的目光。在職場上，多保持微笑，可以幫助你與客戶洽談順利，還有機會發展辦公室戀情。金錢運勢不錯，經營人際關係，讓你開拓新的財源。







處女座：競爭激烈，提升專業

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本運運勢比較辛苦，在職場上會遇到許多競爭對手。除了盡力完成工作，還需要安排額外時間去學習專業，以提升能力。另外，如果有遇到合約相關的事情，內容與細節都要仔細檢查，親力親為替自己贏得更多機會。







天秤座：口袋有洞，別亂投資

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週金錢運勢不佳，重視人際關係的你，小心因為不好意思拒絕他人，掉入投資詐騙等陷阱中。有時間去幻想賺大錢，倒不如腳踏實地在工作上努力。感情方面，記得安排兩個人的獨處時光，讓愛情保持新鮮感。







天蠍座：懂得說話，帶來好運

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週外緣運勢旺，語言是你好運的關鍵，不論是工作還是與人相處，只要善用說話的藝術，就能讓事情發展順利。想要轉換跑道的朋友，也可以趁著這段時間做準備，透過朋友的介紹，增加轉職成功的機會。







射手座：粗心大意，延誤正事

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週不能大意，樂天派的你，往往把事情想得很簡單而美好，自然而然忽略了背後的風險。這陣子請小心！別因為太容易相信他人的一面之詞，最後變成背黑鍋的替死鬼。在工作中，更需要特別打起精神，以免出包拖累團隊。







摩羯座：感情危機，冷靜溝通

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週感情運勢亮紅燈，這段時間跟伴侶容易因為身邊的長輩，引發口角衝突，提醒自己換位思考，試著去感受對方的難處，在兩人溝通的時候，保持理性，避免說出傷人的話，才不會造成後悔的結果。







水瓶座：面對傳言，遠離紛爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在人際關係上會碰上讓你頭大的情況，尤其是在工作方面，聽到任何傳言都不用太認真，越想解釋就越容易引起他人的誤解，練習把重心放在自己身上，找時間吃頓美食，逛街購物，重新打造好心情。







雙魚座：貴人駕到，幫你助攻

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢中上，工作方面會遇到不少的挑戰，使你手忙腳亂，這時候不要急著去處理，以免病急亂投醫。多向前輩們請教，身邊會有貴人出現，協助你解決問題，讓危機變轉機，最後別忘了跟對方表達感謝，維持好的關係唷！



壓力來了！別緊張，提醒自己深呼吸，等心情平靜下來之後，我們就有更多能力去解決問題。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。