最接地氣的嘉義早餐！無嘉義人不曉的「嘉義南門包氏炭燒杏仁茶」，據聞早期採沿街叫賣，後來才於南門圓環定時定點販售，故稱「南門炭燒杏仁茶」；採訪當時的老闆為第二代傳人，承襲父親熬製杏仁茶的傳統工法與經營模式，未曾有移駕他處的念頭，而兩年前正式交由第三代老闆接棒。







「嘉義南門包氏炭燒杏仁茶」以炭爐、鐵桶、鐵壺、鋼杯、塑膠椅等道具便組裝好一樁生意，這一做就是近九十年的歲月。三代老闆皆如遊牧民族似的擺攤，人客逐老闆而聚、圍爐般地喝起杏仁茶。無視人車熙來攘往，彷彿無形之中有道結界，將現代化都市、古早味飲食方式一分為二，遂成了嘉義清晨限定奇觀。



大約自清晨五點四十分開始營業，最遲十點打烊，想一嘗嘉義古早味早點，絕不能貪睡；外地人初來「嘉義南門包氏炭燒杏仁茶」若摸不著頭緒，跟著在地人喊：「一組！」準沒錯。其實僅有杏仁茶配油條的組合，差別頂多是杏仁茶加不加蛋。



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有別於市面上的杏仁茶多以南、北杏調和，「嘉義南門包氏炭燒杏仁茶」僅選用北杏仁，手工除去外層的皮，加入在來米。老闆至今仍遵循古法、以炭燒方式來熬煮杏仁茶，經由長時間淬煉帶出香氣，呈現原食材天然甘醇的滋味。茶湯略帶點透明的白色，趨近米湯的色澤，喝起來口感滑順，流露淡雅的米香。



杏仁茶加蛋，為在地老饕吃法。老闆只取蛋黃，加點鹽巴以防吃了生雞蛋脹氣，用筷子快速攪拌後，再倒入熱呼呼的杏仁茶。原本白皙剔透的杏仁茶染成恰似蛋蜜汁的模樣；然而多了蛋黃加持，不單增添了杏仁茶濃度，也平衡了原味稍高的甜感。不過，此吃法不見得人人適用，須看自身飲食習慣與喜好。









嘉義南門包氏炭燒杏仁茶推薦

油條配杏仁茶加蛋

嘉義南門包氏炭燒杏仁茶

地址：嘉義市東區民族路191號

電話：0928-503-503