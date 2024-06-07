虎尾美食必吃攻略！假日到雲林虎尾除了逛虎尾糖廠鐵道、建國眷村等景點，周遭美食小吃也要全部一次攻略，窩客島這次整理了7間「虎尾人氣小吃」，像是老字號鴨肉麵線、銅板價地瓜球、鴨蛋糕，各個都是在地人激推的必吃美食，下次來虎尾先跟著吃一輪。





來到雲林虎尾必一定要吃過60年老字號「王家當歸鴨肉麵線」，以及只賣早上也超多人排的「虎尾美貞肉羹麵」，鹹香涮嘴的古早味麵線、肉羹，都是經典必吃的人氣老店；如果想吃街邊小吃，則有夾入滿滿起司、爆漿內餡的「虎尾爆醬雞排」、1顆1元的「虎尾地瓜球」，另外獨特的「碳烤鴨蛋糕」也是排隊才吃得到的夯店。





必吃雲林虎尾小吃：虎尾美貞肉羹麵

每天從早上6點半開始營業的「虎尾美貞肉羹麵」，就算要早起也依樣超有人氣，是排隊人潮沒停過的在地古早味夯店。熟客必點招牌肉羹麵、乾麵，除了傳統鹹香滋味，搭上特製辣醬更涮嘴，每道餐點份量都給得很足夠，一餐吃下來超滿足，只賣到中午便收攤，想要朝聖可得早點去卡位。



#虎尾美貞肉羹麵

地址：雲林縣虎尾鎮中山路23巷2-2號





▲圖片由@lugoutout授權提供。



必吃雲林虎尾小吃：碳烤鴨蛋糕

虎尾在地人氣小吃攤「碳烤鴨蛋糕」，不僅將原料雞蛋改成鴨蛋，還使用碳烤方式製作，比起一般的雞蛋糕，外皮更酥脆、內餡也更Q彈，帶有微微的炭香味與鴨蛋香味，3個只要10元就能吃到，獨特銅板價小吃成功收獲在地人的喜愛，路過就能看到店家前長長的排隊人潮。



#碳烤鴨蛋糕

地址：雲林縣虎尾鎮中正路53號





▲圖片由@1999_weijie授權提供。



必吃雲林虎尾小吃：吉慶冰沙豆花

吉慶冰沙豆花的招牌豆花、剉冰主打使用手炒糖水冰沙，打造出不死甜的清爽口感，還有古早味麵茶、Q彈粉粿等特色品項，與手炒冰沙尬著吃超對味，此外，濃郁豆漿冰沙豆花也是很多熟客推崇的熱門必吃款，再加入2~3種配料，滿滿一碗豆花50元開吃。



#吉慶冰沙豆花

地址：雲林縣虎尾鎮中山路3-23號

電話：05-636-6559





▲圖片由@yunlinmaiwei授權提供。



必吃雲林虎尾小吃：王家當歸鴨肉麵線

來雲林必吃的當歸鴨肉麵線！飄香近60年的「王家當歸鴨肉麵線」，店內招牌鴨肉麵線以雞絲麵線、軟嫩鴨肉，搭配清淡口感的當歸湯頭，沒有過重的中藥味讓平時不愛的人也能接受。另外鹹香涮嘴的鴨肉飯、去骨鴨肉切盤，以及軟Q的豬血糕也都是必點餐點。



#王家當歸鴨肉麵線

地址：雲林縣虎尾鎮民生路37-8號37-9號

電話：05-631-4629





▲圖片由@lovefoodquestion授權提供。



必吃雲林虎尾小吃：林記蔬果汁

位在公園裡的「林記蔬果汁」，從小店面開到擁有寬敞的內用空間，擺放小學書桌椅，打造出懷舊文青系氛圍，不僅提供有各種新鮮蔬果汁，老闆娘還會幫客人製作「客製化果汁」，甚至還會依造客人身體狀況，製作專屬的營養蔬果汁，超特別果汁店喝過的人都超推。



#林記蔬果汁

地址：雲林縣虎尾鎮民主三路5號

電話：05-632-9818





▲上圖由@tiyama.ifood、下圖由@followannann授權提供。



必吃雲林虎尾小吃：虎尾地瓜球

1顆1元的地瓜球！地瓜自然香氣十足的地瓜球，10顆10元就有，大份的也只要50元，外皮酥脆又有嚼勁，可以選擇加梅粉或胡椒粉吃，另外還有黃金地瓜薯條、超濃郁的地瓜牛奶，全部都只要銅板價，來虎尾直接整套點起來。



#虎尾地瓜球

地址：雲林縣虎尾鎮忠孝路210號

電話：0930-035-031





▲圖片由@bwl.amy授權提供。



必吃雲林虎尾小吃：虎尾爆醬雞排

超邪惡爆漿起司雞排！虎尾爆醬雞排主要販售多種口味炸雞排、炸豬排，以及其他炸物小點等，其中熱門必點「爆醬雞排」，現炸無骨炸雞排中夾入火腿、起司內餡，一咬下便爆出滿滿的濃郁起司，爆漿口感邪惡度爆表，虎尾人最推的在地炸雞排，起司控、雞排控來虎尾必吃。



#虎尾爆醬雞排

地址：雲林縣虎尾鎮新生路173號

電話：0919-014-102



▲圖片由@eateat0804授權提供。