說到名古屋車站，你會想到什麼？如果你有去過，應該會想到「娜娜」吧！但是，其實名古屋鐵道的吉祥物不是娜娜，而是一隻戴著帽子的小熊「Koguma」喔。由於熊本縣的吉祥物「熊本熊」太過有名，以至於同樣身為熊形吉祥物的Koguma沒什麼存在感，但她也是很可愛的！一起來更了解他吧！

Koguma 造型杯子蛋糕







Koguma 造型杯子蛋糕：Koguma 造型蛋糕

名鐵運輸的吉祥物「Koguma」在名鐵商店從2023年11月起，作為獨家甜點上市。上市短短半年以來，已經賣出了超過500個，由於造型可愛，深具潛力，可望打敗名古屋的另一名產小雞蛋糕（PIYOLIN）。Koguma 的造型蛋糕以鬆軟的可可海綿蛋糕和白巧克力帽子為特色，內餡則是滿滿的草莓慕斯，多個願望一次滿足。







Koguma 造型杯子蛋糕：蝴蝶豆優格口味

蝴蝶豆優格口味預計於6月1日～至6月15日以及8月1日～8月10日的週三、週五、週六開放購買。Koguma 的臉部使用濃郁的優格慕斯，並用天然色素的蝴蝶豆染成藍色。杯子蛋糕的內餡則是蝴蝶豆果凍，內包檸檬汽水口味的麻糬。口味涼爽，適合夏天。







Koguma 造型杯子蛋糕：百香果檸檬口味

百香果檸檬口味預計於6月16日～6月30日、8月11日～至8月31日的週三、週五、週六開放購買。百香果慕斯外層包了可可粉，杯子蛋糕的部分則是檸檬果凍，內包檸檬汽水口味的麻糬。







Koguma 造型杯子蛋糕：優格檸檬口味

優格檸檬口味預計於7月1日～7月13日、9月1日～9月14日之間的週三、週五、週六開放購買。Koguma 的臉部由蝴蝶豆餅乾粉組成，杯子內部則是檸檬果凍，內包檸檬汽水口味的麻糬。







Koguma 造型杯子蛋糕：蝶豆百香果口味

蝶豆百香果口味預計於7月14日～7月31日、9月15日～9月30日期間的週三、週五、週六開放購買。杯子的部分以蝴蝶豆糖漿果凍為主，內包檸檬汽水口味的麻糬。百香果慕斯的酸味與巧克力的甜味絕配！以上4種口味一顆價格都是780日圓，含稅，每天限量30顆。每天早上10：30開放購買，記得早點去排隊，不要撲空囉！



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