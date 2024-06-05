你知道日本知名童話故事「桃太郎」的故鄉在哪裡嗎？沒錯，就是岡山！岡山雖然地名中有個山，但因為鄰近瀨戶內海，也能安排許多濱海的行程喔。如果你熱愛大海，或是想要在度假時看海放空，這次介紹的海景豪華露營 Setorini Bizen 就很適合你！在日本就能享受到和希臘聖托里尼類似的美景，同時也能享受日本海鮮、燒烤的美味喔！

Setorini Bizen

入住Setorini Bizen，你可以在私人泳池中觀賞絕美的夕陽，除此之外，由於整座豪華露營是仿照希臘聖托里尼島打造，設施內以白色為主，在陽光的照耀下，隨便拍都能拍出美照。全部客房均為海景房，藍與白的對比營造出了極致美景。不只如此，入住還能品嚐集結岡山當地精選食材的豪華露營燒烤。









Setorini Bizen：客房和私人泳池

Setorini Bizen 位於能夠親近海洋的日生群島頭島，全部共有8棟設施，可供入住，每一間都附設私人泳池，你可以泡在泳池中，擁抱海景。傍晚時能夠享受夕陽，晚上則能在陽台遠望彷彿觸手可及的滿天繁星。







Setorini Bizen：客房

客房的入住時間是15:00～18:00，退房時間則是上午10:00。客房內的設施包含空調、Wi-Fi、私人泳池、廁所、淋浴間、冰箱、微波爐、電熱水壺、桑拿浴室、洗臉台和用餐區。烹飪器具包含菜刀、砧板、湯鍋、平底鍋、湯勺。盥洗用品則提供洗髮精、護髮素、沐浴露、牙刷、刮鬍刀、梳子、浴巾、洗臉毛巾、浴墊、睡衣、化妝水、乳液、卸妝品、洗面乳。應有盡有，不需自行準備。每間客房可以住2～5人。價格根據入住人數而有所變化，單人入住不含早晚餐平均每晚15,800日圓起跳；2人入住則較貴，平均19,800日圓；3人入住為17,800日圓起；4人以上則是每人15,800日圓。湊到4人入住最為划算。







■飯店資訊

地址：岡山縣備前市日生町日生3018

交通方式：從JR岡山站搭乘JR赤穗線至「播州赤穗」站，轉乘至「日生站」下車，徒步約10分鐘，抵達日生港，乘坐渡輪至頭島。

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